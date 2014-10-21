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Номер извещения
31401577710
Уникальный номер закупки
495
Наименование закупки
495/2014 Поставка и ввод в эксплуатацию дизель-генераторной установки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.10.2014 12:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-36-20
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соболева Галина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
495/2014 Поставка и ввод в эксплуатацию дизель-генераторной установки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2014 09:00 GMT +321.10.2014 09:0021.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401577710Дата и время окончания срока приема заявок 495/2014 Поставка и ввод в эксплуатацию дизель-генераторной установкиЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2014 09:0021.10.2014 09:0021.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401577710Дата и время вскрытия заявок 495/2014 Поставка и ввод в эксплуатацию дизель-генераторной установкиЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
16.12.2014 14:0016.12.2014 14:0016.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401577710Подведение итогов не позднее 495/2014 Поставка и ввод в эксплуатацию дизель-генераторной установкиЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
495/2014 Поставка и ввод в эксплуатацию дизель-генераторной установки
Начальная цена
9 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Аэропорт Кольцово», 620025, г. Екатеринбург, ул. Стартовая, 4 (склад СМТС)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
31
Документация лота
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