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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку тепловизора Fluke Ti 105

    Запрос предложений на поставку тепловизора Fluke Ti 105

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2014 11:0014.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401577487Дата и время окончания срока приема заявок поставка тепловизора Fluke Ti 105 ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401577487

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку тепловизора Fluke Ti 105

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.10.2014 11:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    i.sidorma@vrnvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидорма Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тепловизора Fluke Ti 105

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2014 11:00 GMT +314.10.2014 11:0014.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401577487Дата и время окончания срока приема заявок поставка тепловизора Fluke Ti 105 Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2014 11:0014.10.2014 11:0014.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401577487Дата и время вскрытия заявок поставка тепловизора Fluke Ti 105 Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2014 16:0022.10.2014 16:0022.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401577487Подведение итогов не позднее поставка тепловизора Fluke Ti 105 Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201422.10.2014 16:0022.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401577487Подведение итогов не позднее поставка тепловизора Fluke Ti 105 Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тепловизора Fluke Ti 105

    Начальная цена

    153 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DK

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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