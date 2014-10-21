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    Главная / Торги / поставка колбасных изделий

    поставка колбасных изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2014 15:0021.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401577548Дата и время окончания срока приема заявок поставка колбасных изделийЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401577548

    Уникальный номер закупки

    59/П

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка колбасных изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.10.2014 11:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация по запросу котировок № 59-П

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Юридический адрес

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    Почтовый адрес

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Контактный телефон

    +7 846 332-13-22

    Факс

    +7 846 333-77-74

    Адрес электронной почты

    a.sinelobov@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синелобов Алексей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Мясо и мясная пищевая продукция

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка колбасных изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2014 15:00 GMT +321.10.2014 15:0021.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401577548Дата и время окончания срока приема заявок поставка колбасных изделийЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.10.2014 15:0021.10.2014 15:0021.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401577548Дата и время вскрытия заявок поставка колбасных изделийЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201422.10.2014 15:0022.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401577548Подведение итогов не позднее поставка колбасных изделийЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка колбасных изделий

    Начальная цена

    669 296,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    7431,49

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Саратовская область, г. Вольск, ул. Маршала Жукова, д. 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товаров не должен превышать 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заявки Заказчика Оплата за поставляемый товар осуществляется с отсрочкой платежа на срок не превышающий 30 (тридцати) календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    15.1

    Производство мяса и мясопродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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