www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП410087
Уникальный номер закупки
071014
Наименование закупки
ИБП ТОМСКНЕФТЕХИМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
losik_a@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосик Андрей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Источника бесперебойного питания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2014 15:00 GMT +316.10.2014 15:0016.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410087Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Источника бесперебойного питанияБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2014 15:0016.10.2014 15:0016.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410087Дата и время вскрытия заявок Поставка Источника бесперебойного питанияБалашиха
Подведение итогов не позднее
21.10.2014 15:0021.10.2014 15:0021.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410087Подведение итогов не позднее Поставка Источника бесперебойного питанияБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Источника бесперебойного питания
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Томск Кузовлевский тракт- ООО "Криогенмаш Газ"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
40.10.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.