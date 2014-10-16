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    Главная / Торги / ИБП ТОМСКНЕФТЕХИМ

    ИБП ТОМСКНЕФТЕХИМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2014 15:0016.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410087Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Источника бесперебойного питанияБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410087

    Уникальный номер закупки

    071014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ИБП ТОМСКНЕФТЕХИМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    losik_a@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосик Андрей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Источника бесперебойного питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2014 15:00 GMT +316.10.2014 15:0016.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410087Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Источника бесперебойного питанияБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    16.10.2014 15:0016.10.2014 15:0016.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410087Дата и время вскрытия заявок Поставка Источника бесперебойного питанияБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2014 15:0021.10.2014 15:0021.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410087Подведение итогов не позднее Поставка Источника бесперебойного питанияБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201421.10.2014 15:0021.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410087Подведение итогов не позднее Поставка Источника бесперебойного питанияБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Источника бесперебойного питания

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Томск Кузовлевский тракт- ООО "Криогенмаш Газ"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    40.10.5

    Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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