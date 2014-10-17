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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку подшипников SKF

    Запрос предложений на поставку подшипников SKF

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2014 14:0017.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410088Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипников SKFКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410088

    Уникальный номер закупки

    Компл29

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку подшипников SKF

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение на подшипники

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-71

    Факс

    Адрес электронной почты

    Nina.Ivacheva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивачёва Нина Георгиевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Подшипники шариковые или роликовые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка подшипников SKF

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2014 14:00 GMT +317.10.2014 14:0017.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410088Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипников SKFКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    17.10.2014 14:0017.10.2014 14:0017.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410088Дата и время вскрытия заявок Поставка подшипников SKFКолпино

    Подведение итогов не позднее

    20.10.2014 15:0020.10.2014 15:0020.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410088Подведение итогов не позднее Поставка подшипников SKFКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.10.201420.10.2014 15:0020.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410088Подведение итогов не позднее Поставка подшипников SKFКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка подшипников SKF

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.14.1

    Производство шариковых и роликовых подшипников

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипники SKF"

    Кол-во: 24

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