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Номер извещения
ГП410084
Уникальный номер закупки
0710
Наименование закупки
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей дробильной установки в г. Экибастуз, Казахстан, 6
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-51-53
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
I.Balyakina@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балякина Ирина Олеговна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей дробильной установки в г. Экибастуз, Казахстан, 6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.11.2014 08:30 GMT +311.11.2014 08:3011.11.2014 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410084Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей дробильной установки в г. Экибастуз, Казахстан, 6Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.11.2014 08:3011.11.2014 08:3011.11.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410084Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей дробильной установки в г. Экибастуз, Казахстан, 6Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
18.11.2014 11:0018.11.2014 11:0018.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410084Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей дробильной установки в г. Экибастуз, Казахстан, 6Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей дробильной установки в г. Экибастуз, Казахстан, 6
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей дробильной установки в г. Экибастуз, Казахстан, 6
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
63.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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