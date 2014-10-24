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Номер извещения
ГП410083
Уникальный номер закупки
145-Т-2014
Наименование закупки
Предоставление электропогружного оборудования в аренду с последующим обслуживанием полнокомплектного оборудования. Сервисное обслуживание оборудования собственности Заказчика.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
06.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
Почтовый адрес
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99 доб. 7558
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
Sergey.Krasikov@ipc-oil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Красиков Сергей Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление электропогружного оборудования в аренду с последующим обслуживанием полнокомплектного оборудования. Сервисное обслуживание оборудования собственности Заказчика.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2014 15:00 GMT +324.10.2014 15:0024.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410083Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление электропогружного оборудования в аренду с последующим обслуживанием полнокомплектного оборудования. Сервисное обслуживание оборудования собственности Заказчика.Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2014 15:00GMT +324.10.2014 15:0024.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410083Дата и время вскрытия заявок Предоставление электропогружного оборудования в аренду с последующим обслуживанием полнокомплектного оборудования. Сервисное обслуживание оборудования собственности Заказчика.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410083Дата окончания срока рассмотрения заявок Предоставление электропогружного оборудования в аренду с последующим обслуживанием полнокомплектного оборудования. Сервисное обслуживание оборудования собственности Заказчика.Москва
Подведение итогов не позднее
07.11.2014 11:0007.11.2014 11:0007.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410083Подведение итогов не позднее Предоставление электропогружного оборудования в аренду с последующим обслуживанием полнокомплектного оборудования. Сервисное обслуживание оборудования собственности Заказчика.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.11.201407.11.2014 11:0007.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410083Подведение итогов не позднее Предоставление электропогружного оборудования в аренду с последующим обслуживанием полнокомплектного оборудования. Сервисное обслуживание оборудования собственности Заказчика.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление электропогружного оборудования в аренду с последующим обслуживанием полнокомплектного оборудования. Сервисное обслуживание оборудования собственности Заказчика.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с тендерной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с тендерной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Отсутствуют
11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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