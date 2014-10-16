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    Главная / Торги / Разработка РКД и поставка сепаратора топливного газа С-201

    Разработка РКД и поставка сепаратора топливного газа С-201

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2014 18:0016.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410081Дата и время окончания срока приема заявок Разработка РКД и поставка сепаратора топливного газа С-201МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410081

    Уникальный номер закупки

    157-ЗП-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка РКД и поставка сепаратора топливного газа С-201

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 1.1. Расчет стоимости

    ОЛ

    ТЗ

    Договор с приложениями

    Спецификация

    Приложение к ТП

    Извещение о проведении ЗП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Юридический адрес

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    Почтовый адрес

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7616

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Marina.Ivlieva@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивлиева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка РКД и поставка сепаратора топливного газа С-201

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2014 18:00 GMT +316.10.2014 18:0016.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410081Дата и время окончания срока приема заявок Разработка РКД и поставка сепаратора топливного газа С-201Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.10.2014 18:0016.10.2014 18:0016.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410081Дата и время вскрытия заявок Разработка РКД и поставка сепаратора топливного газа С-201Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2014 18:0023.12.2014 18:0023.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410081Подведение итогов не позднее Разработка РКД и поставка сепаратора топливного газа С-201Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.201423.12.2014 18:0023.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410081Подведение итогов не позднее Разработка РКД и поставка сепаратора топливного газа С-201Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка РКД и поставка сепаратора топливного газа С-201

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ННК
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Адрес местонахождения

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "сепаратор топливного газа С-201"

    Кол-во: 1

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