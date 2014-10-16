www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП410081
Уникальный номер закупки
157-ЗП-2014
Наименование закупки
Разработка РКД и поставка сепаратора топливного газа С-201
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
Почтовый адрес
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99 доб. 7616
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
Marina.Ivlieva@ipc-oil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ивлиева Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка РКД и поставка сепаратора топливного газа С-201
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2014 18:00 GMT +316.10.2014 18:0016.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410081Дата и время окончания срока приема заявок Разработка РКД и поставка сепаратора топливного газа С-201Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2014 18:0016.10.2014 18:0016.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410081Дата и время вскрытия заявок Разработка РКД и поставка сепаратора топливного газа С-201Москва
Подведение итогов не позднее
23.12.2014 18:0023.12.2014 18:0023.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410081Подведение итогов не позднее Разработка РКД и поставка сепаратора топливного газа С-201Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка РКД и поставка сепаратора топливного газа С-201
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.