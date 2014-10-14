Выполнение работ по текущему ремонту кровли, ателье, РСО-Алания, г. Моздок, ДОС б/н, литер Б.

Лот 1

По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту кровли, ателье, РСО-Алания, г. Моздок, ДОС б/н, литер Б. (далее – Работы), в соответствии с техническим заданием, сметой и сдать Работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.