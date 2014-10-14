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Номер извещения
31401575936
Уникальный номер закупки
193/2014
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту кровли, склада, ЧР, Грозненский район, н.п. Ханкала, д. б/н, литер А.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
06.10.2014 17:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тишин Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту кровли, склада, ЧР, Грозненский район, н.п. Ханкала, д. б/н, литер А. (далее – Работы), в соответствии с техническим заданием, сметой и сдать Работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2014 16:30 GMT +314.10.2014 16:3014.10.2014 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401575936Дата и время окончания срока приема заявок По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту кровли, склада, ЧР, Грозненский район, н.п. Ханкала, д. б/н, литер А. (далее – Работы), в соответствии с техническим заданием, сметой и сдать Работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.Ростов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2014 16:3014.10.2014 16:3014.10.2014 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401575936Дата и время вскрытия заявок По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту кровли, склада, ЧР, Грозненский район, н.п. Ханкала, д. б/н, литер А. (далее – Работы), в соответствии с техническим заданием, сметой и сдать Работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.Ростов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.10.201415.10.2014 15:0015.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401575936Подведение итогов не позднее По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту кровли, склада, ЧР, Грозненский район, н.п. Ханкала, д. б/н, литер А. (далее – Работы), в соответствии с техническим заданием, сметой и сдать Работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.Ростов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту кровли, склада, ЧР, Грозненский район, н.п. Ханкала, д. б/н, литер А. (далее – Работы), в соответствии с техническим заданием, сметой и сдать Работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Начальная цена
1 477 123,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
813,4 М²
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЧР, Грозненский район, н.п. ХанкалаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
45.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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