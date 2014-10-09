Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Компания представляет сертификаты качества на поставляемую продукцию. Срок изготовления продукции - не ранее 2013 года. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам(ГОСТ) или ТУ завода изготовителя, указанным в паспорте и/или в сертификате качества завода - изготовителя. Поставка продукции в октябре 2014 г. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Доставка продукции по адресам, указанным в приложении № 1