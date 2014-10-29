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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП410077
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключить договор на поставку офисной бумаги
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
d.gorobtsova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Б. Гнездниковский пер. д. 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка офисной бумаги
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.10.2014 16:00 GMT +329.10.2014 16:0029.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410077Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной бумагиг. Москва, Б. Гнездниковский пер. д. 3
Дата и время вскрытия заявок
29.10.2014 16:0029.10.2014 16:0029.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410077Дата и время вскрытия заявок Поставка офисной бумагиг. Москва, Б. Гнездниковский пер. д. 3
Подведение итогов не позднее
07.11.2014 18:0007.11.2014 18:0007.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410077Подведение итогов не позднее Поставка офисной бумагиг. Москва, Б. Гнездниковский пер. д. 3
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисной бумаги
Начальная цена
33 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Отсутствуют
21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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