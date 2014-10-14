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    Главная / Торги / Приобретение светодиодных светильников для ОАО "ИМПУЛЬС"

    Приобретение светодиодных светильников для ОАО "ИМПУЛЬС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2014 15:0014.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401575399Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение светодиодных светильниковМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401575399

    Уникальный номер закупки

    1 051Э/2014-ООЗД

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение светодиодных светильников для ОАО "ИМПУЛЬС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.10.2014 15:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Договор

    Тех. задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    публичное акционерное общество Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Юридический адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Почтовый адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Контактный телефон

    +7 919 769-71-41

    Факс

    +7 495 781-26-93

    Адрес электронной почты

    sales@impuls.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черняховский Евгений Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле осветительными приборами в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение светодиодных светильников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2014 15:00 GMT +314.10.2014 15:0014.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401575399Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение светодиодных светильниковМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401575399Дата и время вскрытия заявок Приобретение светодиодных светильниковМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.10.201416.10.2014 11:0016.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401575399Подведение итогов не позднее Приобретение светодиодных светильниковМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение светодиодных светильников

    Начальная цена

    450 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом Договора и Приложениям № 1 к Договору.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Проспект Мира, д.102.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом Договора и Приложениям № 1 к Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «публичное акционерное общество Импульс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПП Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Адрес местонахождения

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52.44.3

    Розничная торговля светильниками

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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