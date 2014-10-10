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    Главная / Торги / Запрос котировок на поставку сварочных электродов

    Запрос котировок на поставку сварочных электродов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2014 14:0010.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410069Дата и время окончания срока приема заявок Запрос котировок на поставку сварочных электродов (согласно приложения)Сварочные материалы должны быть изготовлены по одной технологической партии!Поставка сварочных материалов должна осуществляться с требованиями указанными в графе «Нормативный документ». Данные электроды будут использоваться для изготовления оборудования АЭС.Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410069

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок на поставку сварочных электродов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Lukinskaya@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукинская Юлия Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос котировок на поставку сварочных электродов (согласно приложения)Сварочные материалы должны быть изготовлены по одной технологической партии!Поставка сварочных материалов должна осуществляться с требованиями указанными в графе «Нормативный документ». Данные электроды будут использоваться для изготовления оборудования АЭС.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2014 14:00 GMT +310.10.2014 14:0010.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410069Дата и время окончания срока приема заявок Запрос котировок на поставку сварочных электродов (согласно приложения)Сварочные материалы должны быть изготовлены по одной технологической партии!Поставка сварочных материалов должна осуществляться с требованиями указанными в графе «Нормативный документ». Данные электроды будут использоваться для изготовления оборудования АЭС.Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    10.10.2014 14:0010.10.2014 14:0010.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410069Дата и время вскрытия заявок Запрос котировок на поставку сварочных электродов (согласно приложения)Сварочные материалы должны быть изготовлены по одной технологической партии!Поставка сварочных материалов должна осуществляться с требованиями указанными в графе «Нормативный документ». Данные электроды будут использоваться для изготовления оборудования АЭС.Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.11.201406.11.2014 14:0006.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410069Подведение итогов не позднее Запрос котировок на поставку сварочных электродов (согласно приложения)Сварочные материалы должны быть изготовлены по одной технологической партии!Поставка сварочных материалов должна осуществляться с требованиями указанными в графе «Нормативный документ». Данные электроды будут использоваться для изготовления оборудования АЭС.Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос котировок на поставку сварочных электродов (согласно приложения)Сварочные материалы должны быть изготовлены по одной технологической партии!Поставка сварочных материалов должна осуществляться с требованиями указанными в графе «Нормативный документ». Данные электроды будут использоваться для изготовления оборудования АЭС.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4700 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка на условиях DDP, оплата в течение 30 дней с даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    28

    ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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