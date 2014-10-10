Лот 1

Запрос котировок на поставку сварочных электродов (согласно приложения)Сварочные материалы должны быть изготовлены по одной технологической партии!Поставка сварочных материалов должна осуществляться с требованиями указанными в графе «Нормативный документ». Данные электроды будут использоваться для изготовления оборудования АЭС.