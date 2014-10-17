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    Главная / Торги / Поставка компрессорной установки в лизинг

    Поставка компрессорной установки в лизинг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2014 14:3017.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401576613Дата и время окончания срока приема заявок Поставку компрессорной установки в лизинг для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2014 г.г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425бПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401576613

    Уникальный номер закупки

    026/14-тмц

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компрессорной установки в лизинг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.10.2014 07:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 52-04-61

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    mdoich@vodokanal.info

    Ф.И.О. контактного лица

    Доич Максим Олегович

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б

    Закупки и тендеры Тюменская Область

    Закупки и тендеры Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставку компрессорной установки в лизинг для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2014 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2014 14:30 GMT +317.10.2014 14:3017.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401576613Дата и время окончания срока приема заявок Поставку компрессорной установки в лизинг для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2014 г.г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б

    Дата и время вскрытия заявок

    17.10.2014 14:3017.10.2014 14:3017.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401576613Дата и время вскрытия заявок Поставку компрессорной установки в лизинг для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2014 г.г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2014 12:0021.10.2014 12:0021.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401576613Подведение итогов не позднее Поставку компрессорной установки в лизинг для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2014 г.г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201421.10.2014 12:0021.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401576613Подведение итогов не позднее Поставку компрессорной установки в лизинг для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2014 г.г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставку компрессорной установки в лизинг для обеспечения производственной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2014 г.

    Начальная цена

    850 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Приложению №1 к Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.12

    Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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