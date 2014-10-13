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    Главная / Торги / Поковки согалсно ведомсти 2065725

    Поковки согалсно ведомсти 2065725

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.10.2014 05:0013.10.2014 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410066Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковко согално ведомостиЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410066

    Уникальный номер закупки

    73/406П

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поковки согалсно ведомсти 2065725

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ведомость поковок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-39

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nevolin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Неволин Олег Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Металлы основные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка поковко согално ведомости

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.10.2014 05:00 GMT +313.10.2014 05:0013.10.2014 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410066Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковко согално ведомостиЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.10.2014 06:0013.10.2014 06:0013.10.2014 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410066Дата и время вскрытия заявок Поставка поковко согално ведомостиЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2014 10:0013.10.2014 10:0013.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410066Подведение итогов не позднее Поставка поковко согално ведомостиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.201413.10.2014 10:0013.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410066Подведение итогов не позднее Поставка поковко согално ведомостиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка поковко согално ведомости

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка в полном обьеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Екатеринбург , перулок Хибиногорский 33., ОАО "Уралхиммаш"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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