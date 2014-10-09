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Номер извещения
ГП410063
Уникальный номер закупки
077 1
Наименование закупки
транспортно-экспедиционные услуги
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
05.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-15-09
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
G.Yaroslavtseva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ярославцева Гузелия Хикматовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТЭУ Россия, г. Екатеринбург ОАО «Уралмашзавод» – Республика Казахстан, DAP г. Экибастуз, АО «ЕЭК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2014 13:30 GMT +309.10.2014 13:3009.10.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410063Дата и время окончания срока приема заявок ТЭУ Россия, г. Екатеринбург ОАО «Уралмашзавод» – Республика Казахстан, DAP г. Экибастуз, АО «ЕЭК»Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2014 13:3509.10.2014 13:3509.10.2014 13:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410063Дата и время вскрытия заявок ТЭУ Россия, г. Екатеринбург ОАО «Уралмашзавод» – Республика Казахстан, DAP г. Экибастуз, АО «ЕЭК»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЭУ Россия, г. Екатеринбург ОАО «Уралмашзавод» – Республика Казахстан, DAP г. Экибастуз, АО «ЕЭК»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
79480,70 кг Получение (наличие) разрешений на транспортировку негабаритного груза.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Казахстан, DAP г. Экибастуз, АО «ЕЭК»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
63.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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