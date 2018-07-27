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Номер извещения
31806551417
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ, СТАНКОВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-67
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
Yuliya.Nazarova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Назарова Юлия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Калтан
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ГАЙКОВЕРТ ИМПУЛЬСНЫЙ УДАРНЫЙ BOSCH GDS 30
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.07.2018 12:00 GMT +327.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551417Дата и время окончания срока приема заявок ГАЙКОВЕРТ ИМПУЛЬСНЫЙ УДАРНЫЙ BOSCH GDS 30Калтан
Дата и время вскрытия заявок
27.07.2018 12:0027.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551417Дата и время вскрытия заявок ГАЙКОВЕРТ ИМПУЛЬСНЫЙ УДАРНЫЙ BOSCH GDS 30Калтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГАЙКОВЕРТ ИМПУЛЬСНЫЙ УДАРНЫЙ BOSCH GDS 30
Начальная цена
128 832,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ВЕСЬ ОБЪЕМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652740,КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.,Г.КАЛТАН,УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
28.24.11
28.24
Кол-во: 2
ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ KAWASAKI KPT-50SH-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.07.2018 12:00 GMT +327.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551417Дата и время окончания срока приема заявок ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ KAWASAKI KPT-50SH-2Калтан
Дата и время вскрытия заявок
27.07.2018 12:0027.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551417Дата и время вскрытия заявок ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ KAWASAKI KPT-50SH-2Калтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ KAWASAKI KPT-50SH-2
Начальная цена
79 245,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ВЕСЬ ОБЪЕМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652740,КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.,Г.КАЛТАН,УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
28.24.11
28.24
Кол-во: 1
ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ 1000Х630 КЛ.1 ЧУГУН Р/Ш МИК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.07.2018 12:00 GMT +327.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551417Дата и время окончания срока приема заявок ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ 1000Х630 КЛ.1 ЧУГУН Р/Ш МИККалтан
Дата и время вскрытия заявок
27.07.2018 12:0027.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551417Дата и время вскрытия заявок ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ 1000Х630 КЛ.1 ЧУГУН Р/Ш МИККалтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ 1000Х630 КЛ.1 ЧУГУН Р/Ш МИК
Начальная цена
164 079,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ВЕСЬ ОБЪЕМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652740,КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.,Г.КАЛТАН,УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
26.51.33.142
26.51
Кол-во: 1
ФАСКОСНИМАТЕЛЬ WEPBM 150 ДИАММЕТР ТРУБ 65-159ММ, МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 20ММ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.07.2018 12:00 GMT +327.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551417Дата и время окончания срока приема заявок ФАСКОСНИМАТЕЛЬ WEPBM 150 ДИАММЕТР ТРУБ 65-159ММ, МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 20ММКалтан
Дата и время вскрытия заявок
27.07.2018 12:0027.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551417Дата и время вскрытия заявок ФАСКОСНИМАТЕЛЬ WEPBM 150 ДИАММЕТР ТРУБ 65-159ММ, МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 20ММКалтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ФАСКОСНИМАТЕЛЬ WEPBM 150 ДИАММЕТР ТРУБ 65-159ММ, МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 20ММ
Начальная цена
145 848,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ВЕСЬ ОБЪЕМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652740, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., Г.КАЛТАН, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
28.41
28.41
Кол-во: 1
ФАСКОСНИМАТЕЛЬ ТТ-80
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.07.2018 12:00 GMT +327.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551417Дата и время окончания срока приема заявок ФАСКОСНИМАТЕЛЬ ТТ-80Калтан
Дата и время вскрытия заявок
27.07.2018 12:0027.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551417Дата и время вскрытия заявок ФАСКОСНИМАТЕЛЬ ТТ-80Калтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ФАСКОСНИМАТЕЛЬ ТТ-80
Начальная цена
177 118,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ВЕСЬ ОБЪЕМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652740, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., Г.КАЛТАН, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
28.41
28.41
Кол-во: 1
СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОРША-Ф32УХ30
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.07.2018 12:00 GMT +327.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551417Дата и время окончания срока приема заявок СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОРША-Ф32УХ30Калтан
Дата и время вскрытия заявок
27.07.2018 12:0027.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551417Дата и время вскрытия заявок СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОРША-Ф32УХ30Калтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОРША-Ф32УХ30
Начальная цена
3 394 600,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ВЕСЬ ОБЪЕМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652740,КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.,Г.КАЛТАН,УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
28.41.22.130
28.41
Кол-во: 1
Стол поворотный горизонтально-вертикальный круглый d400 "CNIC" (TSL-400) в комплекте с задней бабкой и патроном самоцентрирующимся спирально-реечным 3-х кулачковым Ф250мм мод. 3-250.35.14 (с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593 производства БелТАПАЗ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.07.2018 12:00 GMT +327.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551417Дата и время окончания срока приема заявок Стол поворотный горизонтально-вертикальный круглый d400 "CNIC" (TSL-400) в комплекте с задней бабкой и патроном самоцентрирующимся спирально-реечным 3-х кулачковым Ф250мм мод. 3-250.35.14 (с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593 производства БелТАПАЗ)Калтан
Дата и время вскрытия заявок
27.07.2018 12:0027.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551417Дата и время вскрытия заявок Стол поворотный горизонтально-вертикальный круглый d400 "CNIC" (TSL-400) в комплекте с задней бабкой и патроном самоцентрирующимся спирально-реечным 3-х кулачковым Ф250мм мод. 3-250.35.14 (с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593 производства БелТАПАЗ)Калтан
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.08.201820.08.2018 12:0020.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551417Подведение итогов не позднее Стол поворотный горизонтально-вертикальный круглый d400 "CNIC" (TSL-400) в комплекте с задней бабкой и патроном самоцентрирующимся спирально-реечным 3-х кулачковым Ф250мм мод. 3-250.35.14 (с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593 производства БелТАПАЗ)Калтан
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стол поворотный горизонтально-вертикальный круглый d400 "CNIC" (TSL-400) в комплекте с задней бабкой и патроном самоцентрирующимся спирально-реечным 3-х кулачковым Ф250мм мод. 3-250.35.14 (с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593 производства БелТАПАЗ)
Начальная цена
133 340,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ВЕСЬ ОБЪЕМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652740,КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.,Г.КАЛТАН,УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
28.49.23.191
28.49
Кол-во: 1
ТРУБОРЕЗ ПЕРЕНОСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПТМ 14-60 220В 1200ВТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.07.2018 12:00 GMT +327.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551417Дата и время окончания срока приема заявок ТРУБОРЕЗ ПЕРЕНОСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПТМ 14-60 220В 1200ВТКалтан
Дата и время вскрытия заявок
27.07.2018 12:0027.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551417Дата и время вскрытия заявок ТРУБОРЕЗ ПЕРЕНОСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПТМ 14-60 220В 1200ВТКалтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТРУБОРЕЗ ПЕРЕНОСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПТМ 14-60 220В 1200ВТ
Начальная цена
86 399,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ВЕСЬ ОБЪЕМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652740,КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.,Г.КАЛТАН,УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
25.73.30.153
25.73
Кол-во: 1
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