Лот 7

Стол поворотный горизонтально-вертикальный круглый d400 "CNIC" (TSL-400) в комплекте с задней бабкой и патроном самоцентрирующимся спирально-реечным 3-х кулачковым Ф250мм мод. 3-250.35.14 (с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593 производства БелТАПАЗ)