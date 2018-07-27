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    Главная / Торги / ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ, СТАНКОВ

    ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ, СТАНКОВ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551417Дата и время окончания срока приема заявок ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ KAWASAKI KPT-50SH-2КалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806551417

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ, СТАНКОВ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 10:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    ТЗ

    ТЗ

    ТЗ

    ТЗ

    ТЗ

    ТЗ

    ТЗ

    ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

    СПЕЦИФИКАЦИЯ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Договор

    Система контроля

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-67

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Nazarova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Назарова Юлия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Закупки и тендеры Инструмент

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Инструменты ручные с механизированным приводом

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее

    Закупки и тендеры Станки прочие

    Ключевые слова:

    закупка оборудования, станок

    Список лотов

    Лот 1

    ГАЙКОВЕРТ ИМПУЛЬСНЫЙ УДАРНЫЙ BOSCH GDS 30

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.07.2018 12:00 GMT +327.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551417Дата и время окончания срока приема заявок ГАЙКОВЕРТ ИМПУЛЬСНЫЙ УДАРНЫЙ BOSCH GDS 30Калтан

    Дата и время вскрытия заявок

    27.07.2018 12:0027.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551417Дата и время вскрытия заявок ГАЙКОВЕРТ ИМПУЛЬСНЫЙ УДАРНЫЙ BOSCH GDS 30Калтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 12:0020.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551417Подведение итогов не позднее ГАЙКОВЕРТ ИМПУЛЬСНЫЙ УДАРНЫЙ BOSCH GDS 30Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГАЙКОВЕРТ ИМПУЛЬСНЫЙ УДАРНЫЙ BOSCH GDS 30

    Начальная цена

    128 832,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ВЕСЬ ОБЪЕМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740,КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.,Г.КАЛТАН,УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОСТАВКИ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.24.11

    Инструменты ручные электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    28.24

    Производство ручных инструментов с механизированным приводом

    Документация лота

    ТЗ

    31.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЙКОВЕРТ ИМПУЛЬСНЫЙ УДАРНЫЙ BOSCH GDS 30"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ KAWASAKI KPT-50SH-2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.07.2018 12:00 GMT +327.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551417Дата и время окончания срока приема заявок ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ KAWASAKI KPT-50SH-2Калтан

    Дата и время вскрытия заявок

    27.07.2018 12:0027.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551417Дата и время вскрытия заявок ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ KAWASAKI KPT-50SH-2Калтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 12:0020.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551417Подведение итогов не позднее ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ KAWASAKI KPT-50SH-2Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ KAWASAKI KPT-50SH-2

    Начальная цена

    79 245,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ВЕСЬ ОБЪЕМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740,КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.,Г.КАЛТАН,УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОСТАВКИ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.24.11

    Инструменты ручные электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    28.24

    Производство ручных инструментов с механизированным приводом

    Документация лота

    ТЗ

    31.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ KAWASAKI KPT-50SH-2"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ 1000Х630 КЛ.1 ЧУГУН Р/Ш МИК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.07.2018 12:00 GMT +327.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551417Дата и время окончания срока приема заявок ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ 1000Х630 КЛ.1 ЧУГУН Р/Ш МИККалтан

    Дата и время вскрытия заявок

    27.07.2018 12:0027.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551417Дата и время вскрытия заявок ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ 1000Х630 КЛ.1 ЧУГУН Р/Ш МИККалтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 12:0020.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551417Подведение итогов не позднее ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ 1000Х630 КЛ.1 ЧУГУН Р/Ш МИККалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ 1000Х630 КЛ.1 ЧУГУН Р/Ш МИК

    Начальная цена

    164 079,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ВЕСЬ ОБЪЕМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740,КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.,Г.КАЛТАН,УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОСТАВКИ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    26.51.33.142

    Плиты поверочные и разметочные

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    ТЗ

    31.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ 1000Х630 КЛ.1 ЧУГУН Р/Ш МИК ГОСТ 10905-86"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    ФАСКОСНИМАТЕЛЬ WEPBM 150 ДИАММЕТР ТРУБ 65-159ММ, МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 20ММ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.07.2018 12:00 GMT +327.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551417Дата и время окончания срока приема заявок ФАСКОСНИМАТЕЛЬ WEPBM 150 ДИАММЕТР ТРУБ 65-159ММ, МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 20ММКалтан

    Дата и время вскрытия заявок

    27.07.2018 12:0027.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551417Дата и время вскрытия заявок ФАСКОСНИМАТЕЛЬ WEPBM 150 ДИАММЕТР ТРУБ 65-159ММ, МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 20ММКалтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 12:0020.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551417Подведение итогов не позднее ФАСКОСНИМАТЕЛЬ WEPBM 150 ДИАММЕТР ТРУБ 65-159ММ, МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 20ММКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ФАСКОСНИМАТЕЛЬ WEPBM 150 ДИАММЕТР ТРУБ 65-159ММ, МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 20ММ

    Начальная цена

    145 848,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ВЕСЬ ОБЪЕМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., Г.КАЛТАН, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОСТАВКИ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.41

    Оборудование металлообрабатывающее

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    Документация лота

    ТЗ

    31.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ФАСКОСНИМАТЕЛЬ WEPBM 150 ДИАММЕТР ТРУБ 65-159ММ, МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 20ММ"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    ФАСКОСНИМАТЕЛЬ ТТ-80

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.07.2018 12:00 GMT +327.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551417Дата и время окончания срока приема заявок ФАСКОСНИМАТЕЛЬ ТТ-80Калтан

    Дата и время вскрытия заявок

    27.07.2018 12:0027.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551417Дата и время вскрытия заявок ФАСКОСНИМАТЕЛЬ ТТ-80Калтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 12:0020.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551417Подведение итогов не позднее ФАСКОСНИМАТЕЛЬ ТТ-80Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ФАСКОСНИМАТЕЛЬ ТТ-80

    Начальная цена

    177 118,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ВЕСЬ ОБЪЕМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., Г.КАЛТАН, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОСТАВКИ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.41

    Оборудование металлообрабатывающее

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    Документация лота

    ТЗ

    31.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ФАСКОСНИМАТЕЛЬ ТТ-80"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОРША-Ф32УХ30

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.07.2018 12:00 GMT +327.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551417Дата и время окончания срока приема заявок СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОРША-Ф32УХ30Калтан

    Дата и время вскрытия заявок

    27.07.2018 12:0027.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551417Дата и время вскрытия заявок СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОРША-Ф32УХ30Калтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 12:0020.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551417Подведение итогов не позднее СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОРША-Ф32УХ30Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОРША-Ф32УХ30

    Начальная цена

    3 394 600,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ВЕСЬ ОБЪЕМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740,КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.,Г.КАЛТАН,УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОСТАВКИ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.41.22.130

    Станки фрезерные металлорежущие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    Документация лота

    ТЗ

    31.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фрезерный станок универсальный"

    Кол-во: 1

    Лот 7

    Стол поворотный горизонтально-вертикальный круглый d400 "CNIC" (TSL-400) в комплекте с задней бабкой и патроном самоцентрирующимся спирально-реечным 3-х кулачковым Ф250мм мод. 3-250.35.14 (с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593 производства БелТАПАЗ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.07.2018 12:00 GMT +327.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551417Дата и время окончания срока приема заявок Стол поворотный горизонтально-вертикальный круглый d400 "CNIC" (TSL-400) в комплекте с задней бабкой и патроном самоцентрирующимся спирально-реечным 3-х кулачковым Ф250мм мод. 3-250.35.14 (с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593 производства БелТАПАЗ)Калтан

    Дата и время вскрытия заявок

    27.07.2018 12:0027.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551417Дата и время вскрытия заявок Стол поворотный горизонтально-вертикальный круглый d400 "CNIC" (TSL-400) в комплекте с задней бабкой и патроном самоцентрирующимся спирально-реечным 3-х кулачковым Ф250мм мод. 3-250.35.14 (с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593 производства БелТАПАЗ)Калтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 12:0020.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551417Подведение итогов не позднее Стол поворотный горизонтально-вертикальный круглый d400 "CNIC" (TSL-400) в комплекте с задней бабкой и патроном самоцентрирующимся спирально-реечным 3-х кулачковым Ф250мм мод. 3-250.35.14 (с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593 производства БелТАПАЗ)Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стол поворотный горизонтально-вертикальный круглый d400 "CNIC" (TSL-400) в комплекте с задней бабкой и патроном самоцентрирующимся спирально-реечным 3-х кулачковым Ф250мм мод. 3-250.35.14 (с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593 производства БелТАПАЗ)

    Начальная цена

    133 340,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ВЕСЬ ОБЪЕМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740,КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.,Г.КАЛТАН,УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОСТАВКИ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.49.23.191

    Столы поворотные

    Классификатор ОКВЭД2

    28.49

    Производство прочих станков

    Документация лота

    ТЗ

    31.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол поворотный горизонтально-вертикальный круглый d400 "CNIC" (TSL-400) в комплекте с задней бабкой и патроном самоцентрирующимся спирально-реечным 3-х кулачковым Ф250мм мод. 3-250.35.14 "

    Кол-во: 1

    Лот 8

    ТРУБОРЕЗ ПЕРЕНОСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПТМ 14-60 220В 1200ВТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.07.2018 12:00 GMT +327.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551417Дата и время окончания срока приема заявок ТРУБОРЕЗ ПЕРЕНОСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПТМ 14-60 220В 1200ВТКалтан

    Дата и время вскрытия заявок

    27.07.2018 12:0027.07.2018 12:0027.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551417Дата и время вскрытия заявок ТРУБОРЕЗ ПЕРЕНОСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПТМ 14-60 220В 1200ВТКалтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 12:0020.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551417Подведение итогов не позднее ТРУБОРЕЗ ПЕРЕНОСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПТМ 14-60 220В 1200ВТКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТРУБОРЕЗ ПЕРЕНОСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПТМ 14-60 220В 1200ВТ

    Начальная цена

    86 399,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ВЕСЬ ОБЪЕМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740,КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.,Г.КАЛТАН,УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОСТАВКИ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.153

    Труборезы

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    ТЗ

    31.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТРУБОРЕЗ ПЕРЕНОСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПТМ 14-60 "

    Кол-во: 1

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