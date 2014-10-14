www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401577471
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка тепловизора HotFind – E8 GN для нужд ООО «Краснодар Водоканал».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.10.2014 11:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 226-04-10
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
m.moiseeva@krasnodarvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Моисеева Марианна Александровна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тепловизора HotFind – E8 GN для нужд ООО «Краснодар Водоканал».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2014 09:00 GMT +314.10.2014 09:0014.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401577471Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тепловизора HotFind – E8 GN для нужд ООО «Краснодар Водоканал».Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2014 09:0014.10.2014 09:0014.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401577471Дата и время вскрытия заявок Поставка тепловизора HotFind – E8 GN для нужд ООО «Краснодар Водоканал».Краснодар
Подведение итогов не позднее
20.10.2014 14:0020.10.2014 14:0020.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401577471Подведение итогов не позднее Поставка тепловизора HotFind – E8 GN для нужд ООО «Краснодар Водоканал».Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тепловизора HotFind – E8 GN для нужд ООО «Краснодар Водоканал».
Начальная цена
213 580,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. КраснодарРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.