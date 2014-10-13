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    Главная / Торги / Автошины Балабанов

    Автошины Балабанов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.10.2014 10:0013.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410056Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автошинг. Строитель Яковлевский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410056

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автошины Балабанов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Автошины Балабанов

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с органиченной ответсвенностью Фрио Логистик филиал Фрио Логистик Белгород
    Все закупки и тендеры Фрио логистик филиал Белгород

    Юридический адрес

    309120, Белгородская область, , г. Строитель Яковлевский район, 2-я Заводская, 17

    Почтовый адрес

    309120, Белгородская область, , г. Строитель Яковлевский район, 2-я Заводская, 17

    Контактный телефон

    +7 919 434-25-55

    Факс

    +7 4722 58-64-00

    Адрес электронной почты

    s.degovtsov@belpig.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Деговцов Не указано

    Место рассмотрения предложений

    г. Строитель Яковлевский район

    Закупки и тендеры Услуги транспортные вспомогательные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка автошин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.10.2014 10:00 GMT +313.10.2014 10:0013.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410056Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автошинг. Строитель Яковлевский район

    Дата и время вскрытия заявок

    13.10.2014 12:0013.10.2014 12:0013.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410056Дата и время вскрытия заявок Закупка автошинг. Строитель Яковлевский район

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2014 15:0013.10.2014 15:0013.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410056Подведение итогов не позднее Закупка автошинг. Строитель Яковлевский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.201413.10.2014 15:0013.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410056Подведение итогов не позднее Закупка автошинг. Строитель Яковлевский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка автошин

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Автошины 43 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    309120, Российская Федерация, Белгородская область, г. Строитель Яковлевский район, 2-я Заводская, 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту с отсрочкой 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с органиченной ответсвенностью Фрио Логистик филиал Фрио Логистик Белгород»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фрио логистик филиал Белгород
    Все закупки и тендеры Фрио логистик филиал Белгород

    Адрес местонахождения

    309120, Белгородская область, , г. Строитель Яковлевский район, 2-я Заводская, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    63.4

    Организация перевозок грузов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошины "

    Кол-во: 43

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