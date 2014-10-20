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    Главная / Торги / Открытый запрос цен №05/12-ЗД/011014-ОЗЦ на право заключения договора на поставку автобуса ПАЗ 3206-110.

    Открытый запрос цен №05/12-ЗД/011014-ОЗЦ на право заключения договора на поставку автобуса ПАЗ 3206-110.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.10.2014 12:0020.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410053Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос цен №05/12-ЗД/011014-ОЗЦ на право заключения договора на поставку автобуса ПАЗ 3206-110. КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410053

    Уникальный номер закупки

    05/12-ЗД/011014-ОЗЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос цен №05/12-ЗД/011014-ОЗЦ на право заключения договора на поставку автобуса ПАЗ 3206-110.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    05/12-ЗД/011014-ОЗЦ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    +7 861 234-50-31

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    gorobets-TS@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос цен №05/12-ЗД/011014-ОЗЦ на право заключения договора на поставку автобуса ПАЗ 3206-110.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.10.2014 12:00 GMT +320.10.2014 12:0020.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410053Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос цен №05/12-ЗД/011014-ОЗЦ на право заключения договора на поставку автобуса ПАЗ 3206-110. Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    21.10.2014 12:0021.10.2014 12:0021.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410053Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос цен №05/12-ЗД/011014-ОЗЦ на право заключения договора на поставку автобуса ПАЗ 3206-110. Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.11.201410.11.2014 11:0010.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410053Подведение итогов не позднее Открытый запрос цен №05/12-ЗД/011014-ОЗЦ на право заключения договора на поставку автобуса ПАЗ 3206-110. Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос цен №05/12-ЗД/011014-ОЗЦ на право заключения договора на поставку автобуса ПАЗ 3206-110.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автобус ПАЗ 3206-110."

    Кол-во: 1

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