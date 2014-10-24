Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставщик в течение 3 дней после подписания договора представляет Покупателю счет на предоплату в размере 30% от стоимости договора, Покупатель осуществляет предоплату в течение 30 банковских дней после получения счета. На оплату оставшейся части в размере 70% от стоимости договора. Поставщик выставляет Покупателю счет в течение 3 дней после подписания Сторонами товарной накладной. Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 30 банковских дней после получения счета. Оборудование по настоящему договору должно быть поставлено в течение 45 дней после получения Поставщиком предварительной оплаты.