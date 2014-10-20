Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1-й платеж (50 % от суммы договора) – в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора. 2-й платеж (40 % от суммы договора) – в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами Акта приемо-сдаточных испытаний продукции на площадях Поставщика. 3-й платеж (10 % от суммы договора) – в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки пуско-наладочных работ продукции на площадях Покупателя.Поставка: в течение 80 дней с даты подписания Сторонами Договора.