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    Главная / Торги / Поставка станка координатно-расточного

    Поставка станка координатно-расточного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.10.2014 08:0020.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401574181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка станка координатно-расточногоДолгопрудныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401574181

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка станка координатно-расточного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.10.2014 09:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Уведомление о внесении изменений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Юридический адрес

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Почтовый адрес

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Контактный телефон

    +7 495 565-77-04

    Факс

    +7 495 565-77-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@dnpp.biz

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярилов Александр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Долгопрудный

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка станка координатно-расточного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.10.2014 08:00 GMT +320.10.2014 08:0020.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401574181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка станка координатно-расточногоДолгопрудный

    Дата и время вскрытия заявок

    20.10.2014 08:0020.10.2014 08:0020.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401574181Дата и время вскрытия заявок Поставка станка координатно-расточногоДолгопрудный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201424.10.2014 11:0024.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401574181Подведение итогов не позднее Поставка станка координатно-расточногоДолгопрудный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка станка координатно-расточного

    Начальная цена

    4 700 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    470 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    470 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, площадь Собина, д. 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1-й платеж (50 % от суммы договора) – в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора. 2-й платеж (40 % от суммы договора) – в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами Акта приемо-сдаточных испытаний продукции на площадях Поставщика. 3-й платеж (10 % от суммы договора) – в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки пуско-наладочных работ продукции на площадях Покупателя.Поставка: в течение 80 дней с даты подписания Сторонами Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ДНПП
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Адрес местонахождения

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.1

    Производство механического оборудования

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Уведомление о внесении изменений

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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