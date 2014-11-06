Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Инв. № 4033060 Специальный АСМ – 582700 Камаз-43114, г/н Е250УЕ34, 2001 г/в с запасными частями в количестве 158 единиц (г. Волгоград)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП410048 Уникальный номер закупки 1 Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Инв. № 4033060 Специальный АСМ – 582700 Камаз-43114, г/н Е250УЕ34, 2001 г/в с запасными частями в количестве 158 единиц (г. Волгоград) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Информационное сообщение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"

Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград" Юридический адрес 400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58 Почтовый адрес 400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58 Контактный телефон +7 8442 96-02-43 Факс +7 8442 96-02-43 Адрес электронной почты t.balashova@vlg.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Балашова Татьяна Геннадиевна Место рассмотрения предложений Волгоград Закупки и тендеры Волгоградская Область Закупки и тендеры Услуги по торговле автотранспортными средствами Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru