Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Инв. № 4033060 Специальный АСМ – 582700 Камаз-43114, г/н Е250УЕ34, 2001 г/в с запасными частями в количестве 158 единиц (г. Волгоград)

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Инв. № 4033060 Специальный АСМ – 582700 Камаз-43114, г/н Е250УЕ34, 2001 г/в с запасными частями в количестве 158 единиц (г. Волгоград)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.11.2014 16:0006.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410048Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. Инв. № 4033060 Специальный АСМ – 582700 Камаз-43114, г/н Е250УЕ34, 2001 г/в с запасными частями в количестве 158 единиц (г. Волгоград)ВолгоградПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410048

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Инв. № 4033060 Специальный АСМ – 582700 Камаз-43114, г/н Е250УЕ34, 2001 г/в с запасными частями в количестве 158 единиц (г. Волгоград)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационное сообщение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-02-43

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    t.balashova@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашова Татьяна Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская Область

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автотранспортными средствами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. Инв. № 4033060 Специальный АСМ – 582700 Камаз-43114, г/н Е250УЕ34, 2001 г/в с запасными частями в количестве 158 единиц (г. Волгоград)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.11.2014 16:00 GMT +306.11.2014 16:0006.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410048Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. Инв. № 4033060 Специальный АСМ – 582700 Камаз-43114, г/н Е250УЕ34, 2001 г/в с запасными частями в количестве 158 единиц (г. Волгоград)Волгоград

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.11.2014 18:0007.11.2014 18:0007.11.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410048Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. Инв. № 4033060 Специальный АСМ – 582700 Камаз-43114, г/н Е250УЕ34, 2001 г/в с запасными частями в количестве 158 единиц (г. Волгоград)Волгоград

    Дата и время проведения

    10.11.2014 11:0010.11.2014 11:0010.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410048Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. Инв. № 4033060 Специальный АСМ – 582700 Камаз-43114, г/н Е250УЕ34, 2001 г/в с запасными частями в количестве 158 единиц (г. Волгоград)Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    11.11.2014 18:0011.11.2014 18:0011.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410048Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. Инв. № 4033060 Специальный АСМ – 582700 Камаз-43114, г/н Е250УЕ34, 2001 г/в с запасными частями в количестве 158 единиц (г. Волгоград)Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.11.201411.11.2014 18:0011.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410048Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. Инв. № 4033060 Специальный АСМ – 582700 Камаз-43114, г/н Е250УЕ34, 2001 г/в с запасными частями в количестве 158 единиц (г. Волгоград)Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. Инв. № 4033060 Специальный АСМ – 582700 Камаз-43114, г/н Е250УЕ34, 2001 г/в с запасными частями в количестве 158 единиц (г. Волгоград)

    Начальная цена

    200 172,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    20 017,22 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.1

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013015
    Закупка оборудования ЦСПИ
    Закупка оборудования ЦСПИ
    588335
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211049652
    Запчасти к механическому оборудованию (торцевые уплотнения, зап.части к насосам) для нужд ООО "АКС" на 2022 год
    Запчасти к механическому оборудованию (торцевые уплотнения, зап.части к насосам) для нужд ООО...
    588755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    8 935 004
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    «ГК «ТЗПА»
    Запрос предложений № ГП237028
    Закупка стального металлопроката
    Закупка стального металлопроката
    591692
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО НПЦАП
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211078015
    Импеллерный насос
    Импеллерный насос
    593104
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    56 084
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Севернефтегазпром
    Конкурентный отбор (Севернефтегазпром) № ГП213963
    Поставка промышленного прачечного оборудования
    Поставка промышленного прачечного оборудования
    589779
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (Севернефтегазпром)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 970 221
    Лоты:
    1
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП237027
    Закупка Вычислительной техники (радиостанции) БП ОС 2022
    Закупка Вычислительной техники (радиостанции) БП ОС 2022
    593165
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП011593
    Поставка клапанов ВКТ,НКТ
    Поставка клапанов ВКТ,НКТ
    581812
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП213728
    Шпалы железобетонные- 622шт (ГОСТ 33320-2015 , Сертификат соответствия)
    Шпалы железобетонные- 622шт (ГОСТ 33320-2015 , Сертификат соответствия)
    589029
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить