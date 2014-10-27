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    Главная / Торги / Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D в количестве 5 (пяти) штук.

    Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D в количестве 5 (пяти) штук.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573041Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D в количестве 5 (пяти) штук.город Москва, ул. Вольная, д. 30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401573041

    Уникальный номер закупки

    312

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D в количестве 5 (пяти) штук.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2014 16:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11 доб. 2145

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    PavlovaEA@gm.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлова Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    город Москва, ул. Вольная, д. 30

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автотранспортными средствами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D в количестве 5 (пяти) штук.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2014 09:00 GMT +327.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573041Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D в количестве 5 (пяти) штук.город Москва, ул. Вольная, д. 30

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.10.2014 09:0028.10.2014 09:0028.10.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401573041Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D в количестве 5 (пяти) штук.город Москва, ул. Вольная, д. 30

    Дата и время проведения

    29.10.2014 09:0029.10.2014 09:0029.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401573041Дата и время проведения Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D в количестве 5 (пяти) штук.город Москва, ул. Вольная, д. 30

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573041Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D в количестве 5 (пяти) штук.город Москва, ул. Вольная, д. 30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573041Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D в количестве 5 (пяти) штук.город Москва, ул. Вольная, д. 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D в количестве 5 (пяти) штук.

    Начальная цена

    3 712 267,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    185 613,37 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    185 613,37

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 штук (автомобилей)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Товар поставляется на условиях самовывоза со склада ПоставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Товара производится Покупателем в следующем порядке: Предварительная оплата в размере 100% цены Договора производится Покупателем в течение 5 (пять) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора и получения счета от Поставщика. Датой оплаты Товара является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.Поставка Товара осуществляется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты оплаты Товара.Поставщик обязуется уведомить Покупателя о готовности Товара к поставке не позднее, чем за 1 (один) день.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.10

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Аукционная документация

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D "

    Кол-во: 5

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