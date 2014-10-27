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Номер извещения
31401573041
Уникальный номер закупки
312
Наименование закупки
Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D в количестве 5 (пяти) штук.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2014 16:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11 доб. 2145
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
PavlovaEA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
город Москва, ул. Вольная, д. 30
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D в количестве 5 (пяти) штук.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 09:00 GMT +327.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573041Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D в количестве 5 (пяти) штук.город Москва, ул. Вольная, д. 30
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.10.2014 09:0028.10.2014 09:0028.10.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401573041Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D в количестве 5 (пяти) штук.город Москва, ул. Вольная, д. 30
Дата и время проведения
29.10.2014 09:0029.10.2014 09:0029.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401573041Дата и время проведения Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D в количестве 5 (пяти) штук.город Москва, ул. Вольная, д. 30
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573041Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D в количестве 5 (пяти) штук.город Москва, ул. Вольная, д. 30
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D в количестве 5 (пяти) штук.
Начальная цена
3 712 267,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
185 613,37 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 штук (автомобилей)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Товар поставляется на условиях самовывоза со склада ПоставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Кол-во: 5
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