Поставка автомобилей Ford Focus 3 Trend 1.6 4 D в количестве 5 (пяти) штук.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Товара производится Покупателем в следующем порядке: Предварительная оплата в размере 100% цены Договора производится Покупателем в течение 5 (пять) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора и получения счета от Поставщика. Датой оплаты Товара является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.Поставка Товара осуществляется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты оплаты Товара.Поставщик обязуется уведомить Покупателя о готовности Товара к поставке не позднее, чем за 1 (один) день.