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    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора на выполнение ремонтно-строительных работ: коридора 5-го этажа (пом. 1, 32, 54, 55 по БТИ), коридора 4-го этажа (пом. 1,31,50 по БТИ), лестницы (пом. В и Б), лифтового холла (пом. 36, 38, этаж 1 по БТИ), входной площадки и входной группы, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 125, стр. 8 для нужд ОАО «ГосНИИП»

    Аукцион на право заключения договора на выполнение ремонтно-строительных работ: коридора 5-го этажа (пом. 1, 32, 54, 55 по БТИ), коридора 4-го этажа (пом. 1,31,50 по БТИ), лестницы (пом. В и Б), лифтового холла (пом. 36, 38, этаж 1 по БТИ), входной площадки и входной группы, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 125, стр. 8 для нужд ОАО «ГосНИИП»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2014 13:0024.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401572374Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтно-строительных работ: коридора 5-го этажа (пом. 1, 32, 54, 55 по БТИ), коридора 4-го этажа (пом. 1,31,50 по БТИ), лестницы (пом. В и Б), лифтового холла (пом. 36, 38, этаж 1 по БТИ), входной площадки и входной группы, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 125, стр. 8 для нужд ОАО «ГосНИИП»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401572374

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион на право заключения договора на выполнение ремонтно-строительных работ: коридора 5-го этажа (пом. 1, 32, 54, 55 по БТИ), коридора 4-го этажа (пом. 1,31,50 по БТИ), лестницы (пом. В и Б), лифтового холла (пом. 36, 38, этаж 1 по БТИ), входной площадки и входной группы, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 125, стр. 8 для нужд ОАО «ГосНИИП»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2014 15:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация

    Приложение № 7 к Техническому заданию

    Приложение № 10 к Техническому заданию

    Приложение № 9 к Техническому заданию

    Приложение № 8 к Техническому заданию

    Приложение № 6 к Техническому заданию

    Приложение № 4 к Техническому заданию

    Приложение № 3 к Техническому заданию лист 2

    Приложение № 3 к Техническому заданию_лист 1

    Приложение № 2 к Техническому заданию

    Приложение №1 к Техническому заданию

    Приложение № 5 к Техническому заданию

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Государственный научно-исследовательский институт приборостроения
    Все закупки и тендеры АО ГосНИИП

    Юридический адрес

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Почтовый адрес

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Контактный телефон

    +7 499 181-02-66

    Факс

    +7 499 181-33-70

    Адрес электронной почты

    zakupki-gosniip@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение ремонтно-строительных работ: коридора 5-го этажа (пом. 1, 32, 54, 55 по БТИ), коридора 4-го этажа (пом. 1,31,50 по БТИ), лестницы (пом. В и Б), лифтового холла (пом. 36, 38, этаж 1 по БТИ), входной площадки и входной группы, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 125, стр. 8 для нужд ОАО «ГосНИИП»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2014 13:00 GMT +324.10.2014 13:0024.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401572374Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтно-строительных работ: коридора 5-го этажа (пом. 1, 32, 54, 55 по БТИ), коридора 4-го этажа (пом. 1,31,50 по БТИ), лестницы (пом. В и Б), лифтового холла (пом. 36, 38, этаж 1 по БТИ), входной площадки и входной группы, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 125, стр. 8 для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.10.2014 09:0031.10.2014 09:0031.10.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401572374Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение ремонтно-строительных работ: коридора 5-го этажа (пом. 1, 32, 54, 55 по БТИ), коридора 4-го этажа (пом. 1,31,50 по БТИ), лестницы (пом. В и Б), лифтового холла (пом. 36, 38, этаж 1 по БТИ), входной площадки и входной группы, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 125, стр. 8 для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва

    Дата и время проведения

    31.10.2014 09:0031.10.2014 09:0031.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401572374Дата и время проведения Выполнение ремонтно-строительных работ: коридора 5-го этажа (пом. 1, 32, 54, 55 по БТИ), коридора 4-го этажа (пом. 1,31,50 по БТИ), лестницы (пом. В и Б), лифтового холла (пом. 36, 38, этаж 1 по БТИ), входной площадки и входной группы, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 125, стр. 8 для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.11.2014 09:3306.11.2014 09:3306.11.2014 09:33Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401572374Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтно-строительных работ: коридора 5-го этажа (пом. 1, 32, 54, 55 по БТИ), коридора 4-го этажа (пом. 1,31,50 по БТИ), лестницы (пом. В и Б), лифтового холла (пом. 36, 38, этаж 1 по БТИ), входной площадки и входной группы, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 125, стр. 8 для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.11.201406.11.2014 09:3306.11.2014 09:33Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401572374Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтно-строительных работ: коридора 5-го этажа (пом. 1, 32, 54, 55 по БТИ), коридора 4-го этажа (пом. 1,31,50 по БТИ), лестницы (пом. В и Б), лифтового холла (пом. 36, 38, этаж 1 по БТИ), входной площадки и входной группы, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 125, стр. 8 для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение ремонтно-строительных работ: коридора 5-го этажа (пом. 1, 32, 54, 55 по БТИ), коридора 4-го этажа (пом. 1,31,50 по БТИ), лестницы (пом. В и Б), лифтового холла (пом. 36, 38, этаж 1 по БТИ), входной площадки и входной группы, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 125, стр. 8 для нужд ОАО «ГосНИИП»

    Начальная цена

    4 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ: Россия, 129226, г. Москва, Проспект Мира, д. 125, стр.8. Срок выполнения работ:в течение 2 (двух) месяцев с даты подписания Договора, при условии внесения Заказчиком авансового платежа, на основании выставленного Подрядчиком счета.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке: - В течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик перечисляетна счет Подрядчика, на основании выставленного Подрядчиком счета, авансовый платеж в размере 10% от суммы Договора. - Оплата за выполненные в соответствии с графиком выполнения работ этапы Договора производится Заказчикомв течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта по форме КС-2 и Справки по форме КС-3 по этапу Договора. - В течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами итогового Акта по форме КС-2 и Справки по форме КС-3 на весь объем Работ по Договору,Заказчик перечисляетна счет Подрядчика, на основании выставленного Подрядчиком счета, оставшуюся сумму по Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГосНИИП
    Все закупки и тендеры АО ГосНИИП

    Адрес местонахождения

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Аукционная документация

    29.09.2016

    Приложение № 7 к Техническому заданию

    29.09.2016

    Приложение № 10 к Техническому заданию

    29.09.2016

    Приложение № 9 к Техническому заданию

    29.09.2016

    Приложение № 8 к Техническому заданию

    29.09.2016

    Приложение № 6 к Техническому заданию

    29.09.2016

    Приложение № 4 к Техническому заданию

    29.09.2016

    Приложение № 3 к Техническому заданию лист 2

    29.09.2016

    Приложение № 3 к Техническому заданию_лист 1

    29.09.2016

    Приложение № 2 к Техническому заданию

    29.09.2016

    Приложение №1 к Техническому заданию

    29.09.2016

    Приложение № 5 к Техническому заданию

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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