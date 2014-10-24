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Номер извещения
31401572374
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион на право заключения договора на выполнение ремонтно-строительных работ: коридора 5-го этажа (пом. 1, 32, 54, 55 по БТИ), коридора 4-го этажа (пом. 1,31,50 по БТИ), лестницы (пом. В и Б), лифтового холла (пом. 36, 38, этаж 1 по БТИ), входной площадки и входной группы, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 125, стр. 8 для нужд ОАО «ГосНИИП»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2014 15:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125
Почтовый адрес
129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125
Контактный телефон
+7 499 181-02-66
Факс
+7 499 181-33-70
Адрес электронной почты
zakupki-gosniip@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение ремонтно-строительных работ: коридора 5-го этажа (пом. 1, 32, 54, 55 по БТИ), коридора 4-го этажа (пом. 1,31,50 по БТИ), лестницы (пом. В и Б), лифтового холла (пом. 36, 38, этаж 1 по БТИ), входной площадки и входной группы, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 125, стр. 8 для нужд ОАО «ГосНИИП»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2014 13:00 GMT +324.10.2014 13:0024.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401572374Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтно-строительных работ: коридора 5-го этажа (пом. 1, 32, 54, 55 по БТИ), коридора 4-го этажа (пом. 1,31,50 по БТИ), лестницы (пом. В и Б), лифтового холла (пом. 36, 38, этаж 1 по БТИ), входной площадки и входной группы, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 125, стр. 8 для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.10.2014 09:0031.10.2014 09:0031.10.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401572374Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение ремонтно-строительных работ: коридора 5-го этажа (пом. 1, 32, 54, 55 по БТИ), коридора 4-го этажа (пом. 1,31,50 по БТИ), лестницы (пом. В и Б), лифтового холла (пом. 36, 38, этаж 1 по БТИ), входной площадки и входной группы, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 125, стр. 8 для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва
Дата и время проведения
31.10.2014 09:0031.10.2014 09:0031.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401572374Дата и время проведения Выполнение ремонтно-строительных работ: коридора 5-го этажа (пом. 1, 32, 54, 55 по БТИ), коридора 4-го этажа (пом. 1,31,50 по БТИ), лестницы (пом. В и Б), лифтового холла (пом. 36, 38, этаж 1 по БТИ), входной площадки и входной группы, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 125, стр. 8 для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва
Подведение итогов не позднее
06.11.2014 09:3306.11.2014 09:3306.11.2014 09:33Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401572374Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтно-строительных работ: коридора 5-го этажа (пом. 1, 32, 54, 55 по БТИ), коридора 4-го этажа (пом. 1,31,50 по БТИ), лестницы (пом. В и Б), лифтового холла (пом. 36, 38, этаж 1 по БТИ), входной площадки и входной группы, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 125, стр. 8 для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.11.201406.11.2014 09:3306.11.2014 09:33Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401572374Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтно-строительных работ: коридора 5-го этажа (пом. 1, 32, 54, 55 по БТИ), коридора 4-го этажа (пом. 1,31,50 по БТИ), лестницы (пом. В и Б), лифтового холла (пом. 36, 38, этаж 1 по БТИ), входной площадки и входной группы, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 125, стр. 8 для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонтно-строительных работ: коридора 5-го этажа (пом. 1, 32, 54, 55 по БТИ), коридора 4-го этажа (пом. 1,31,50 по БТИ), лестницы (пом. В и Б), лифтового холла (пом. 36, 38, этаж 1 по БТИ), входной площадки и входной группы, расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д. 125, стр. 8 для нужд ОАО «ГосНИИП»
Начальная цена
4 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ: Россия, 129226, г. Москва, Проспект Мира, д. 125, стр.8. Срок выполнения работ:в течение 2 (двух) месяцев с даты подписания Договора, при условии внесения Заказчиком авансового платежа, на основании выставленного Подрядчиком счета.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГосНИИП
Все закупки и тендеры АО ГосНИИП
Адрес местонахождения
129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125
Отсутствуют
45
Документация лота
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