Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке: - В течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик перечисляетна счет Подрядчика, на основании выставленного Подрядчиком счета, авансовый платеж в размере 10% от суммы Договора. - Оплата за выполненные в соответствии с графиком выполнения работ этапы Договора производится Заказчикомв течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта по форме КС-2 и Справки по форме КС-3 по этапу Договора. - В течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами итогового Акта по форме КС-2 и Справки по форме КС-3 на весь объем Работ по Договору,Заказчик перечисляетна счет Подрядчика, на основании выставленного Подрядчиком счета, оставшуюся сумму по Договору.