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Номер извещения
ГП410045
Уникальный номер закупки
562/530-12
Наименование закупки
Изготовление отводов согласно условий прилагаемой заявки №562/530-390 от 03.10.2014г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-43 доб. 89122203365
Факс
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Адрес электронной почты
ananev@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ананьев Александр Русланович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Изготовление отводов согласно требований прилагаемой заявки №562/530-390 от 03.10.2014г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2014 08:00 GMT +310.10.2014 08:0010.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410045Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление отводов согласно требований прилагаемой заявки №562/530-390 от 03.10.2014г.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2014 12:0010.10.2014 12:0010.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410045Дата и время вскрытия заявок Изготовление отводов согласно требований прилагаемой заявки №562/530-390 от 03.10.2014г.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
10.10.2014 14:0010.10.2014 14:0010.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410045Подведение итогов не позднее Изготовление отводов согласно требований прилагаемой заявки №562/530-390 от 03.10.2014г.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление отводов согласно требований прилагаемой заявки №562/530-390 от 03.10.2014г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Отводы - 8шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка - Россия, Свердловская область, пер. Хибинагорский, 33 ОАО "Уралхиммаш"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
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