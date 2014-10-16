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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401572376
Уникальный номер закупки
66/2014
Наименование закупки
На право заключения договора на выполнение демонтажных работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2014 15:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 160
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на выполнение демонтажных работ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2014 10:00 GMT +316.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401572376Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на выполнение демонтажных работАдминистративные округа г Москвы /
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 10:0015.10.2014 10:0015.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401572376Дата и время вскрытия заявок На право заключения договора на выполнение демонтажных работАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на выполнение демонтажных работ
Начальная цена
4 154 602,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
207 730,14 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
420,31 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Кочновский проезд, д. 5, стр. 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Военторг
Все закупки и тендеры АО Военторг
Адрес местонахождения
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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