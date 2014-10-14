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Номер извещения
31401572108
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку оборудования для работы цеха по эксплуатации канализационных насосных станций (многолотовая закупка) Лот 1 - Дробилка молотковая Д3В– 2 шт. Лот 2 - Решетка дробилка круглая КРД- 40– 1 шт. Лот 3 - Решетка дробилка РД-600– 1 шт. Лот 4 - Мотор редуктор к дробилке РД-600– 6 шт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2014 14:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
i.sidorma@vrnvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидорма Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Дробилка молотковая Д3В
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2014 14:30 GMT +314.10.2014 14:3014.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401572108Дата и время окончания срока приема заявок Дробилка молотковая Д3ВВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2014 14:3014.10.2014 14:3014.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401572108Дата и время вскрытия заявок Дробилка молотковая Д3ВВоронеж
Подведение итогов не позднее
22.10.2014 12:0022.10.2014 12:0022.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401572108Подведение итогов не позднее Дробилка молотковая Д3ВВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дробилка молотковая Д3В
Начальная цена
1 320 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
29
Кол-во: 2
Решетка дробилка круглая КРД- 40
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2014 14:30 GMT +314.10.2014 14:3014.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401572108Дата и время окончания срока приема заявок Решетка дробилка круглая КРД- 40Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2014 14:3014.10.2014 14:3014.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401572108Дата и время вскрытия заявок Решетка дробилка круглая КРД- 40Воронеж
Подведение итогов не позднее
22.10.2014 12:0022.10.2014 12:0022.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401572108Подведение итогов не позднее Решетка дробилка круглая КРД- 40Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Решетка дробилка круглая КРД- 40
Начальная цена
400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
29
Кол-во: 1
Решетка дробилка РД-600
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2014 14:30 GMT +314.10.2014 14:3014.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401572108Дата и время окончания срока приема заявок Решетка дробилка РД-600Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2014 14:3014.10.2014 14:3014.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401572108Дата и время вскрытия заявок Решетка дробилка РД-600Воронеж
Подведение итогов не позднее
22.10.2014 12:0022.10.2014 12:0022.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401572108Подведение итогов не позднее Решетка дробилка РД-600Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Решетка дробилка РД-600
Начальная цена
700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
29
Кол-во: 1
Мотор редуктор к дробилке РД-600 – 6 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2014 14:30 GMT +314.10.2014 14:3014.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401572108Дата и время окончания срока приема заявок Мотор редуктор к дробилке РД-600 – 6 шт.Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2014 14:3014.10.2014 14:3014.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401572108Дата и время вскрытия заявок Мотор редуктор к дробилке РД-600 – 6 шт.Воронеж
Подведение итогов не позднее
22.10.2014 12:0022.10.2014 12:0022.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401572108Подведение итогов не позднее Мотор редуктор к дробилке РД-600 – 6 шт.Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мотор редуктор к дробилке РД-600 – 6 шт.
Начальная цена
2 880 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
29
Кол-во: 6
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