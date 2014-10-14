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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку оборудования для работы цеха по эксплуатации канализационных насосных станций (многолотовая закупка) Лот 1 - Дробилка молотковая Д3В– 2 шт. Лот 2 - Решетка дробилка круглая КРД- 40– 1 шт. Лот 3 - Решетка дробилка РД-600– 1 шт. Лот 4 - Мотор редуктор к дробилке РД-600– 6 шт.

    Запрос предложений на поставку оборудования для работы цеха по эксплуатации канализационных насосных станций (многолотовая закупка) Лот 1 - Дробилка молотковая Д3В– 2 шт. Лот 2 - Решетка дробилка круглая КРД- 40– 1 шт. Лот 3 - Решетка дробилка РД-600– 1 шт. Лот 4 - Мотор редуктор к дробилке РД-600– 6 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2014 14:3014.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401572108Дата и время окончания срока приема заявок Решетка дробилка круглая КРД- 40ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401572108

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку оборудования для работы цеха по эксплуатации канализационных насосных станций (многолотовая закупка) Лот 1 - Дробилка молотковая Д3В– 2 шт. Лот 2 - Решетка дробилка круглая КРД- 40– 1 шт. Лот 3 - Решетка дробилка РД-600– 1 шт. Лот 4 - Мотор редуктор к дробилке РД-600– 6 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2014 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Техническое задание

    Техническое задание

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    i.sidorma@vrnvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидорма Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Дробилка молотковая Д3В

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2014 14:30 GMT +314.10.2014 14:3014.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401572108Дата и время окончания срока приема заявок Дробилка молотковая Д3ВВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2014 14:3014.10.2014 14:3014.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401572108Дата и время вскрытия заявок Дробилка молотковая Д3ВВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2014 12:0022.10.2014 12:0022.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401572108Подведение итогов не позднее Дробилка молотковая Д3ВВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201422.10.2014 12:0022.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401572108Подведение итогов не позднее Дробилка молотковая Д3ВВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дробилка молотковая Д3В

    Начальная цена

    1 320 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Техническое задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дробилка молотковая Д3В"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    Решетка дробилка круглая КРД- 40

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2014 14:30 GMT +314.10.2014 14:3014.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401572108Дата и время окончания срока приема заявок Решетка дробилка круглая КРД- 40Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2014 14:3014.10.2014 14:3014.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401572108Дата и время вскрытия заявок Решетка дробилка круглая КРД- 40Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2014 12:0022.10.2014 12:0022.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401572108Подведение итогов не позднее Решетка дробилка круглая КРД- 40Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201422.10.2014 12:0022.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401572108Подведение итогов не позднее Решетка дробилка круглая КРД- 40Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Решетка дробилка круглая КРД- 40

    Начальная цена

    400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Техническое задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Решетка дробилка круглая КРД- 40"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Решетка дробилка РД-600

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2014 14:30 GMT +314.10.2014 14:3014.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401572108Дата и время окончания срока приема заявок Решетка дробилка РД-600Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2014 14:3014.10.2014 14:3014.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401572108Дата и время вскрытия заявок Решетка дробилка РД-600Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2014 12:0022.10.2014 12:0022.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401572108Подведение итогов не позднее Решетка дробилка РД-600Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201422.10.2014 12:0022.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401572108Подведение итогов не позднее Решетка дробилка РД-600Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Решетка дробилка РД-600

    Начальная цена

    700 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Техническое задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Решетка дробилка РД-600"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Мотор редуктор к дробилке РД-600 – 6 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2014 14:30 GMT +314.10.2014 14:3014.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401572108Дата и время окончания срока приема заявок Мотор редуктор к дробилке РД-600 – 6 шт.Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2014 14:3014.10.2014 14:3014.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401572108Дата и время вскрытия заявок Мотор редуктор к дробилке РД-600 – 6 шт.Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2014 12:0022.10.2014 12:0022.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401572108Подведение итогов не позднее Мотор редуктор к дробилке РД-600 – 6 шт.Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201422.10.2014 12:0022.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401572108Подведение итогов не позднее Мотор редуктор к дробилке РД-600 – 6 шт.Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мотор редуктор к дробилке РД-600 – 6 шт.

    Начальная цена

    2 880 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Техническое задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мотор редуктор к дробилке РД-600"

    Кол-во: 6

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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    379 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014204
    Выполнение работ по монтажу греющего кабеля в рамках строительства Комплекса ЭЛОУ-АВТ на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
    Выполнение работ по монтажу греющего кабеля в рамках строительства Комплекса ЭЛОУ-АВТ на...
    593441
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    48 102 053
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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