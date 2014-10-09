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    Главная / Торги / Поставка штор с люверсами

    Поставка штор с люверсами

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410043Дата и время окончания срока приема заявок Поставка штор с люверсамиЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410043

    Уникальный номер закупки

    4

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка штор с люверсами

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Разметка штор

    Заявка на поставку

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью УралРемСервис
    Все закупки и тендеры УралРемСервис

    Юридический адрес

    620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Хибиногорский переулок, д.33

    Почтовый адрес

    620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Грибоедова, д.24, а/я 328

    Контактный телефон

    +7 982 630-05-67

    Факс

    +7 982 630-05-67

    Адрес электронной почты

    P.Borisov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Борисов Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Волокна химические

    Закупки и тендеры Волокна химические

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка штор с люверсами

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2014 10:00 GMT +309.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410043Дата и время окончания срока приема заявок Поставка штор с люверсамиЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2014 10:0009.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410043Дата и время вскрытия заявок Поставка штор с люверсамиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.201409.10.2014 14:0009.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410043Подведение итогов не позднее Поставка штор с люверсамиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка штор с люверсами

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявки на поставку

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, промплощадка ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в размере 100% по факту поставки в течении 30 календарных дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УралРемСервис
    Все закупки и тендеры УралРемСервис

    Адрес местонахождения

    620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Хибиногорский переулок, д.33

    620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Грибоедова, д.24, а/я 328

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24.70

    Производство искусственных и синтетических волокон

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штора с люверсами брезент ОП 11255 (согласно заявки на поставку)"

    Кол-во: 185

    Лот 2

    Поставка штор с люверсами

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2014 10:00 GMT +309.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410043Дата и время окончания срока приема заявок Поставка штор с люверсамиЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2014 10:0009.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410043Дата и время вскрытия заявок Поставка штор с люверсамиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.201409.10.2014 14:0009.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410043Подведение итогов не позднее Поставка штор с люверсамиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка штор с люверсами

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявки на поставку

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, промплощадка ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в размере 100% по факту поставки в течении 30 календарных дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УралРемСервис
    Все закупки и тендеры УралРемСервис

    Адрес местонахождения

    620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Хибиногорский переулок, д.33

    620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Грибоедова, д.24, а/я 328

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24.7

    Производство искусственных и синтетических волокон

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штора с люверсами брезент СКПВ 11292 (согласно заявки на поставку)"

    Кол-во: 185

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