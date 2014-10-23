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    Главная / Торги / Поставка инструмента

    Поставка инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2014 16:0023.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401571808Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401571808

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2014 14:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Проект Договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    lana3518@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукьянкина Светлана Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2014 16:00 GMT +323.10.2014 16:0023.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401571808Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментаМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.10.2014 15:0029.10.2014 15:0029.10.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401571808Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка инструментаМосква

    Дата и время проведения

    30.10.2014 10:0030.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401571808Дата и время проведения Поставка инструментаМосква

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401571808Подведение итогов не позднее Поставка инструментаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401571808Подведение итогов не позднее Поставка инструментаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента

    Начальная цена

    218 448,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    102

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Проекта Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инструмент"

    Кол-во: 102

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