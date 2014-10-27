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Номер извещения
31401571569
Уникальный номер закупки
073/14-ОЗП
Наименование закупки
Проведение систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект установления окончательного размера санитарно-защитной зоны очистных сооружений канализации ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2014 13:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 52-04-61
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
mdoich@vodokanal.info
Ф.И.О. контактного лица
Доич Максим Олегович
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
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Проведение систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект установления окончательного размера санитарно-защитной зоны очистных сооружений канализации ООО «Тюмень Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 06:00 GMT +327.10.2014 06:0027.10.2014 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401571569Дата и время окончания срока приема заявок Проведение систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект установления окончательного размера санитарно-защитной зоны очистных сооружений канализации ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 06:0027.10.2014 06:0027.10.2014 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401571569Дата и время вскрытия заявок Проведение систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект установления окончательного размера санитарно-защитной зоны очистных сооружений канализации ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Подведение итогов не позднее
28.10.2014 11:0028.10.2014 11:0028.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401571569Подведение итогов не позднее Проведение систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект установления окончательного размера санитарно-защитной зоны очистных сооружений канализации ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201428.10.2014 11:0028.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401571569Подведение итогов не позднее Проведение систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект установления окончательного размера санитарно-защитной зоны очистных сооружений канализации ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект установления окончательного размера санитарно-защитной зоны очистных сооружений канализации ООО «Тюмень Водоканал»
Начальная цена
240 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
74.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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