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    Главная / Торги / на поставку оригинальных кассетных щеток для подметально-продувочных машин Bucher, Boschung, Schmidt, Vammas для ОАО «МАШ»

    на поставку оригинальных кассетных щеток для подметально-продувочных машин Bucher, Boschung, Schmidt, Vammas для ОАО «МАШ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2014 10:0015.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401571389Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку оригинальных кассетных щеток для подметально-продувочных машин Bucher, Boschung, Schmidt, Vammas для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401571389

    Уникальный номер закупки

    169

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на поставку оригинальных кассетных щеток для подметально-продувочных машин Bucher, Boschung, Schmidt, Vammas для ОАО «МАШ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2014 13:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-40-56

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Луганский Игорь Леонидович,Lugansky_IL@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку оригинальных кассетных щеток для подметально-продувочных машин Bucher, Boschung, Schmidt, Vammas для ОАО «МАШ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 10:00 GMT +315.10.2014 10:0015.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401571389Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку оригинальных кассетных щеток для подметально-продувочных машин Bucher, Boschung, Schmidt, Vammas для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 10:0015.10.2014 10:0015.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401571389Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку оригинальных кассетных щеток для подметально-продувочных машин Bucher, Boschung, Schmidt, Vammas для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2014 11:0021.10.2014 11:0021.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401571389Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку оригинальных кассетных щеток для подметально-продувочных машин Bucher, Boschung, Schmidt, Vammas для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201421.10.2014 11:0021.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401571389Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку оригинальных кассетных щеток для подметально-продувочных машин Bucher, Boschung, Schmidt, Vammas для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку оригинальных кассетных щеток для подметально-продувочных машин Bucher, Boschung, Schmidt, Vammas для ОАО «МАШ»

    Начальная цена

    12 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    76 комплектов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ Московская обл. г. Химки Аэропорт ШереметьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.30

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "кассетные щетки"

    Кол-во: 76

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