на оказание услуг по ручной очистке от мусора и посторонних предметов, снега и наледи на перронах Терминалов F, D, E а/п Шереметьево

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401571386 Уникальный номер закупки 168 Номер закупки Наименование закупки на оказание услуг по ручной очистке от мусора и посторонних предметов, снега и наледи на перронах Терминалов F, D, E а/п Шереметьево Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево

Все закупки и тендеры АО МАШ Юридический адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Почтовый адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Контактный телефон +7 495 578-39-04 Факс Адрес электронной почты sopkp@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Кобылко Виктор Васильевич,Kobylko@svo.aero Место рассмотрения предложений 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101 Закупки и тендеры Московская Область Закупки и тендеры Услуги по водоотведению; шлам сточных вод Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru