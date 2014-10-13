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Номер извещения
ГП410044
Уникальный номер закупки
Комп 27
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку запорной арматуры (краны)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-71
Факс
Адрес электронной почты
Nina.Ivacheva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Ивачёва Нина Георгиевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Закупки и тендеры Раковины, умывальники, ванны и прочее санитарно-техническое оборудование и его части из черных металлов, меди или алюминия
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запорной арматуры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.10.2014 14:00 GMT +313.10.2014 14:0013.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410044Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматурыКолпино
Дата и время вскрытия заявок
13.10.2014 14:3013.10.2014 14:3013.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410044Дата и время вскрытия заявок Поставка запорной арматурыКолпино
Подведение итогов не позднее
14.10.2014 15:0014.10.2014 15:0014.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410044Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматурыКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запорной арматуры
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
28.75.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 52
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