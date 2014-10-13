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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку запорной арматуры (краны)

    Запрос предложений на поставку запорной арматуры (краны)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.10.2014 14:0013.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410044Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматурыКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410044

    Уникальный номер закупки

    Комп 27

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку запорной арматуры (краны)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение на запорную арматуру

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-71

    Факс

    Адрес электронной почты

    Nina.Ivacheva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивачёва Нина Георгиевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Раковины, умывальники, ванны и прочее санитарно-техническое оборудование и его части из черных металлов, меди или алюминия

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорной арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.10.2014 14:00 GMT +313.10.2014 14:0013.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410044Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматурыКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.10.2014 14:3013.10.2014 14:3013.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410044Дата и время вскрытия заявок Поставка запорной арматурыКолпино

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2014 15:0014.10.2014 15:0014.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410044Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматурыКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201414.10.2014 15:0014.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410044Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматурыКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорной арматуры

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.75.11

    Производство раковин, моек, ванн и прочих санитарно-технических изделий и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "краны"

    Кол-во: 52

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