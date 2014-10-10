на выполнение работ по ремонту помещений в здании АТС Ш-1 БПРМЛ (инв.№ 20-2), в том числе ПИР

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401571332 Уникальный номер закупки 166 Номер закупки Наименование закупки на выполнение работ по ремонту помещений в здании АТС Ш-1 БПРМЛ (инв.№ 20-2), в том числе ПИР Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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