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    Главная / Торги / Закупка арматурного проката

    Закупка арматурного проката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410042Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410042

    Уникальный номер закупки

    165

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка арматурного проката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2014 12:00 GMT +307.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410042Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2014 12:0007.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410042Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм Москва

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2014 16:3008.10.2014 16:3008.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410042Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.201408.10.2014 16:3008.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410042Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции 2014г. Срок поставки продукции - до 15.10.2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимсоть услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Москва, Мичуринский пр-т.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø8 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø 10 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø 12 мм"

    Кол-во: 9

    Лот 2

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø16 мм. Ø20 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2014 12:00 GMT +307.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410042Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø16 мм. Ø20 мм Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2014 12:0007.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410042Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø16 мм. Ø20 мм Москва

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2014 16:3008.10.2014 16:3008.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410042Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø16 мм. Ø20 мм Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.201408.10.2014 16:3008.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410042Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø16 мм. Ø20 мм Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø16 мм. Ø20 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции 2014г. Срок поставки продукции - до 15.10.2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимсоть услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Москва, Мичуринский пр-т.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DD

    ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø16 мм"

    Кол-во: 27

    "Позиция 2"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø20 мм"

    Кол-во: 33

    Лот 3

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø22 мм. Ø25 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2014 12:00 GMT +307.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410042Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø22 мм. Ø25 мм Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2014 12:0007.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410042Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø22 мм. Ø25 мм Москва

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2014 16:3008.10.2014 16:3008.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410042Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø22 мм. Ø25 мм Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.201408.10.2014 16:3008.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410042Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø22 мм. Ø25 мм Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø22 мм. Ø25 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции 2014г. Срок поставки продукции - до 15.10.2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимсоть услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Москва, Мичуринский пр-т.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø22 мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 2"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø 25 мм"

    Кол-во: 64

    Лот 4

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø28 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2014 12:00 GMT +307.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410042Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø28 мм Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2014 12:0007.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410042Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø28 мм Москва

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2014 16:3008.10.2014 16:3008.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410042Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø28 мм Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.201408.10.2014 16:3008.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410042Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø28 мм Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø28 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции 2014г. Срок поставки продукции - до 15.10.2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимсоть услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Москва, Мичуринский пр-т.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø28 мм"

    Кол-во: 61

    Лот 5

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø32 мм, Ø36 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2014 12:00 GMT +307.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410042Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø32 мм, Ø36 мм Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2014 12:0007.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410042Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø32 мм, Ø36 мм Москва

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2014 16:3008.10.2014 16:3008.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410042Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø32 мм, Ø36 мм Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.201408.10.2014 16:3008.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410042Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø32 мм, Ø36 мм Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø32 мм, Ø36 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции 2014г. Срок поставки продукции - до 15.10.2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимсоть услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Москва, Мичуринский пр-т.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø32 мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø36 мм"

    Кол-во: 11

    Лот 6

    Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø8 мм, Ø10 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2014 12:00 GMT +307.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410042Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø8 мм, Ø10 мм Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2014 12:0007.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410042Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø8 мм, Ø10 мм Москва

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2014 16:3008.10.2014 16:3008.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410042Подведение итогов не позднее Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø8 мм, Ø10 мм Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.201408.10.2014 16:3008.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410042Подведение итогов не позднее Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø8 мм, Ø10 мм Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø8 мм, Ø10 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции 2014г. Срок поставки продукции - до 15.10.2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимсоть услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Москва, Мичуринский пр-т.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø8 мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø 10 мм"

    Кол-во: 17

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