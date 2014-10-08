Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка продукции октябрь 2014 года. Доставка за счет поставщика и включена в стоимость продукции. Продукция новая, производства не ранее 2014 года. Наличие сертификата соответствия, паспорта, руководства по эксплуатации.