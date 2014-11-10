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Номер извещения
ГП410040
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Строительно монтажные работы по отделке без материалов для ООО "СУ-33". Обьект : "Академия 712"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105318, Москва, , Москва, Щербаковская , д.3 корп.1 оф.701
Почтовый адрес
125367, Москва, , Москва, Габричевского, д. 5 корп. 4
Контактный телефон
+7 965 174-50-22
Факс
+7 495 737-30-40
Адрес электронной почты
olga_rimar@inbox.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рымар Ольга Витальевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительно монтажные работы по отделке без материалов для ООО "СУ-33". Обьект : "Академия 712"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.11.2014 17:00 GMT +310.11.2014 17:0010.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410040Дата и время окончания срока приема заявок Строительно монтажные работы по отделке без материалов для ООО "СУ-33". Обьект : "Академия 712"Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.11.2014 17:0010.11.2014 17:0010.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410040Дата и время вскрытия заявок Строительно монтажные работы по отделке без материалов для ООО "СУ-33". Обьект : "Академия 712"Москва
Подведение итогов не позднее
17.11.2014 13:0017.11.2014 13:0017.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410040Подведение итогов не позднее Строительно монтажные работы по отделке без материалов для ООО "СУ-33". Обьект : "Академия 712"Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительно монтажные работы по отделке без материалов для ООО "СУ-33". Обьект : "Академия 712"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Москва, Проспект Вернадского вл.12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
105318, Москва, , Москва, Щербаковская , д.3 корп.1 оф.701
125367, Москва, , Москва, Габричевского, д. 5 корп. 4
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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