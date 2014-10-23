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    Главная / Торги / Поставка насосного оборудования по программе использования сверхлимитного водоснабжения ОАО "ОмскВодоканал":Лот № 1 – Вертикальные моноблочные насосные агрегаты с блоком управления и контроля, поплавковым выключателем,Лот № 2 – Насосы типа «Д» центробежные, горизонтальные, спиральные с горизонтальным разъемом корпуса, одноступенчатые с рабочим колесом двухстороннего входа жидкости

    Поставка насосного оборудования по программе использования сверхлимитного водоснабжения ОАО "ОмскВодоканал":Лот № 1 – Вертикальные моноблочные насосные агрегаты с блоком управления и контроля, поплавковым выключателем,Лот № 2 – Насосы типа «Д» центробежные, горизонтальные, спиральные с горизонтальным разъемом корпуса, одноступенчатые с рабочим колесом двухстороннего входа жидкости

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2014 10:0023.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401587467Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вертикальных моноблочных насосных агрегатов с блоком управления и контроля, поплавковым выключателемАдминистративные округа г Омска/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401587467

    Уникальный номер закупки

    388/2014, 381/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка насосного оборудования по программе использования сверхлимитного водоснабжения ОАО "ОмскВодоканал":Лот № 1 – Вертикальные моноблочные насосные агрегаты с блоком управления и контроля, поплавковым выключателем,Лот № 2 – Насосы типа «Д» центробежные, горизонтальные, спиральные с горизонтальным разъемом корпуса, одноступенчатые с рабочим колесом двухстороннего входа жидкости

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.10.2014 16:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@omskvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Омска/

    Закупки и тендеры Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

    Ключевые слова:

    насосы

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вертикальных моноблочных насосных агрегатов с блоком управления и контроля, поплавковым выключателем

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2014 10:00 GMT +323.10.2014 10:0023.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401587467Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вертикальных моноблочных насосных агрегатов с блоком управления и контроля, поплавковым выключателемАдминистративные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    23.10.2014 10:0023.10.2014 10:0023.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401587467Дата и время вскрытия заявок Поставка вертикальных моноблочных насосных агрегатов с блоком управления и контроля, поплавковым выключателемАдминистративные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    10.11.2014 13:0010.11.2014 13:0010.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401587467Подведение итогов не позднее Поставка вертикальных моноблочных насосных агрегатов с блоком управления и контроля, поплавковым выключателемАдминистративные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.11.201410.11.2014 13:0010.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401587467Подведение итогов не позднее Поставка вертикальных моноблочных насосных агрегатов с блоком управления и контроля, поплавковым выключателемАдминистративные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вертикальных моноблочных насосных агрегатов с блоком управления и контроля, поплавковым выключателем

    Начальная цена

    850 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней после фактического получения продукции при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.12

    Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вертикальный моноблочный насосный агрегат с блоком управления и контроля, поплавковым выключателем"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    Поставка насосов типа «Д» центробежные, горизонтальные, спиральные с горизонтальным разъемом корпуса, одноступенчатые с рабочим колесом двухстороннего входа жидкости

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2014 10:00 GMT +323.10.2014 10:0023.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401587467Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосов типа «Д» центробежные, горизонтальные, спиральные с горизонтальным разъемом корпуса, одноступенчатые с рабочим колесом двухстороннего входа жидкостиАдминистративные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    23.10.2014 10:0023.10.2014 10:0023.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401587467Дата и время вскрытия заявок Поставка насосов типа «Д» центробежные, горизонтальные, спиральные с горизонтальным разъемом корпуса, одноступенчатые с рабочим колесом двухстороннего входа жидкостиАдминистративные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    10.11.2014 13:0010.11.2014 13:0010.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401587467Подведение итогов не позднее Поставка насосов типа «Д» центробежные, горизонтальные, спиральные с горизонтальным разъемом корпуса, одноступенчатые с рабочим колесом двухстороннего входа жидкостиАдминистративные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.11.201410.11.2014 13:0010.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401587467Подведение итогов не позднее Поставка насосов типа «Д» центробежные, горизонтальные, спиральные с горизонтальным разъемом корпуса, одноступенчатые с рабочим колесом двухстороннего входа жидкостиАдминистративные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосов типа «Д» центробежные, горизонтальные, спиральные с горизонтальным разъемом корпуса, одноступенчатые с рабочим колесом двухстороннего входа жидкости

    Начальная цена

    14 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней после фактического получения продукции при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.12

    Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насосы типа «Д» центробежные, горизонтальные, спиральные с горизонтальным разъемом корпуса, одноступенчатые с рабочим колесом двухстороннего входа жидкости"

    Кол-во: 4

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