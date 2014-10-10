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Номер извещения
31401569602
Уникальный номер закупки
364/2014
Наименование закупки
Поставка бентонита для использования в процессе горизонтально-направленного бурения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2014 06:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1340
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
o.fomina@omskvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фомина Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бентонита для использования в процессе горизонтально-направленного бурения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2014 10:00 GMT +310.10.2014 10:0010.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401569602Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бентонита для использования в процессе горизонтально-направленного буренияАдминистративные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2014 10:0010.10.2014 10:0010.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401569602Дата и время вскрытия заявок Поставка бентонита для использования в процессе горизонтально-направленного буренияАдминистративные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
24.10.2014 14:0024.10.2014 14:0024.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401569602Подведение итогов не позднее Поставка бентонита для использования в процессе горизонтально-направленного буренияАдминистративные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бентонита для использования в процессе горизонтально-направленного бурения
Начальная цена
220 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки: 644013, г.Омск, ул. Каховская, 3, корпус 2, Центральный склад ОАО «ОмскВодоканал»Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации).Срок поставки: в течение 10 дней с момента заключения договора, одной партией.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
14.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
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