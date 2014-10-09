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Номер извещения
31401569473
Уникальный номер закупки
160_2014_ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по текущему ремонту чайной расположенной по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Сосновый Бор, военный городок № 56
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2014 05:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ануфриенко Роман Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по текущему ремонту чайной расположенной по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Сосновый Бор, военный городок № 56
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2014 11:00 GMT +309.10.2014 11:0009.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401569473Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по текущему ремонту чайной расположенной по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Сосновый Бор, военный городок № 56Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2014 11:0009.10.2014 11:0009.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401569473Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по текущему ремонту чайной расположенной по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Сосновый Бор, военный городок № 56Хабаровск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.10.201410.10.2014 16:5910.10.2014 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401569473Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по текущему ремонту чайной расположенной по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Сосновый Бор, военный городок № 56Хабаровск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по текущему ремонту чайной расположенной по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Сосновый Бор, военный городок № 56
Начальная цена
1 971 696,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии со сметными расчетами
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
670040, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, п. Сосновый бор, Военный городок № 56, д 77, литера А-151Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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