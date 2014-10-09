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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку электротехнических изделий (кабели, инфракрасные обогреватели)

    Запрос предложений на поставку электротехнических изделий (кабели, инфракрасные обогреватели)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2014 16:0009.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401568255Дата и время окончания срока приема заявок поставка электротехнических изделий (кабели, инфракрасные обогреватели)ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401568255

    Уникальный номер закупки

    17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку электротехнических изделий (кабели, инфракрасные обогреватели)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2014 15:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    k.rybina@vrnvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рыбина Ксения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнических изделий (кабели, инфракрасные обогреватели)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2014 16:00 GMT +309.10.2014 16:0009.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401568255Дата и время окончания срока приема заявок поставка электротехнических изделий (кабели, инфракрасные обогреватели)Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2014 16:0009.10.2014 16:0009.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401568255Дата и время вскрытия заявок поставка электротехнических изделий (кабели, инфракрасные обогреватели)Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2014 16:0015.10.2014 16:0015.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401568255Подведение итогов не позднее поставка электротехнических изделий (кабели, инфракрасные обогреватели)Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.201415.10.2014 16:0015.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401568255Подведение итогов не позднее поставка электротехнических изделий (кабели, инфракрасные обогреватели)Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнических изделий (кабели, инфракрасные обогреватели)

    Начальная цена

    4 432 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31

    ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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