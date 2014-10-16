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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку запорной арматуры в 2014г. для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку запорной арматуры в 2014г. для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2014 08:0016.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401568289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка задвижек ножевых шиберных и клапанов обратных шаровых для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр.4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401568289

    Уникальный номер закупки

    27

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку запорной арматуры в 2014г. для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2014 15:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение 5 Опросные листы

    Приложение 4 Критерии оценки

    Приложение 1 Техническое задание

    Приложение 7 Аналитическая справка

    Приложение 2 Проект договора

    Изменения в извещении

    Приложение 6 Техническая политика

    Приложение 3 Образцы форм основных документов

    Приложение к ЗД ГЛБ

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    g.rudenko@oren-vodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Руденко Георгий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр.4

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка задвижек чугунных с обрезиненным клином и затворов ПДЗ для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2014 08:00 GMT +316.10.2014 08:0016.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401568289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка задвижек чугунных с обрезиненным клином и затворов ПДЗ для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр.4

    Дата и время вскрытия заявок

    16.10.2014 08:0016.10.2014 08:0016.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401568289Дата и время вскрытия заявок Поставка задвижек чугунных с обрезиненным клином и затворов ПДЗ для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр.4

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 09:0031.10.2014 09:0031.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401568289Подведение итогов не позднее Поставка задвижек чугунных с обрезиненным клином и затворов ПДЗ для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр.4

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 09:0031.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401568289Подведение итогов не позднее Поставка задвижек чугунных с обрезиненным клином и затворов ПДЗ для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр.4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка задвижек чугунных с обрезиненным клином и затворов ПДЗ для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    2 970 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    2912272

    Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем

    Классификатор ОКВЭД2

    29.13

    Производство трубопроводной арматуры

    Документация лота

    Закупочная документация

    27.09.2018

    Приложение 4 Критерии оценки

    27.09.2018

    Приложение 3 Образцы форм основных документов

    27.09.2018

    Приложение к ЗД ГЛБ

    27.09.2018

    Приложение 6 Техническая политика

    27.09.2018

    Приложение 5 Опросные листы

    27.09.2018

    Приложение 2 Проект договора

    27.09.2018

    Приложение 7 Аналитическая справка

    27.09.2018

    Приложение 1 Техническое задание

    27.09.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Поставка задвижек ножевых шиберных и клапанов обратных шаровых для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2014 08:00 GMT +316.10.2014 08:0016.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401568289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка задвижек ножевых шиберных и клапанов обратных шаровых для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр.4

    Дата и время вскрытия заявок

    16.10.2014 08:0016.10.2014 08:0016.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401568289Дата и время вскрытия заявок Поставка задвижек ножевых шиберных и клапанов обратных шаровых для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр.4

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 09:0031.10.2014 09:0031.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401568289Подведение итогов не позднее Поставка задвижек ножевых шиберных и клапанов обратных шаровых для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр.4

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 09:0031.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401568289Подведение итогов не позднее Поставка задвижек ножевых шиберных и клапанов обратных шаровых для нужд ООО "Оренбург Водоканал"г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр.4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка задвижек ножевых шиберных и клапанов обратных шаровых для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    969 570,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    2912281

    Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем

    Классификатор ОКВЭД2

    29.13

    Производство трубопроводной арматуры

    Документация лота

    Приложение 4 Критерии оценки

    27.09.2018

    Приложение 2 Проект договора

    27.09.2018

    Приложение 3 Образцы форм основных документов

    27.09.2018

    Приложение к ЗД ГЛБ

    27.09.2018

    Приложение 1 Техническое задание

    27.09.2018

    Закупочная документация

    27.09.2018

    Приложение 6 Техническая политика

    27.09.2018

    Приложение 5 Опросные листы

    27.09.2018

    Приложение 7 Аналитическая справка

    27.09.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Поставка запорной арматуры и фитингов стальных для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2014 08:00 GMT +316.10.2014 08:0016.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401568289Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматуры и фитингов стальных для нужд ООО «Оренбург Водоканал»г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр.4

    Дата и время вскрытия заявок

    16.10.2014 08:0016.10.2014 08:0016.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401568289Дата и время вскрытия заявок Поставка запорной арматуры и фитингов стальных для нужд ООО «Оренбург Водоканал»г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр.4

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 09:0031.10.2014 09:0031.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401568289Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры и фитингов стальных для нужд ООО «Оренбург Водоканал»г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр.4

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 09:0031.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401568289Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры и фитингов стальных для нужд ООО «Оренбург Водоканал»г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр.4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорной арматуры и фитингов стальных для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Начальная цена

    1 650 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    2716020

    Ножи, трубы чугунные, отводы, тройники, переходы и прочие[2716310] - [2716694]

    Классификатор ОКВЭД2

    29.13

    Производство трубопроводной арматуры

    Документация лота

    Приложение 5 Опросные листы

    27.09.2018

    Приложение 4 Критерии оценки

    27.09.2018

    Приложение 1 Техническое задание

    27.09.2018

    Приложение 7 Аналитическая справка

    27.09.2018

    Приложение 2 Проект договора

    27.09.2018

    Приложение 3 Образцы форм основных документов

    27.09.2018

    Закупочная документация

    27.09.2018

    Приложение 6 Техническая политика

    27.09.2018

    Приложение к ЗД ГЛБ

    27.09.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32111001367
    КО №16500/КО - Монтаж перемычки по питательной воде блоков №1,2 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Псковская ГРЭС (222NP00051)
    КО №16500/КО - Монтаж перемычки по питательной воде блоков №1,2 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" -...
    582141
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 565 650
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012645
    Поставка запасных частей и расходных материалов на экскаватор гусеничный среднего класса на болотном ходу (массой 16-35т) CAT 312DL (Дообустройство Песцовой площади Уренгойского НГКМ. УКПГ-16) для нужд ООО "ГСП-Механизация"
    Поставка запасных частей и расходных материалов на экскаватор гусеничный среднего класса на...
    586511
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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