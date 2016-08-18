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    Главная / Торги / Поставка автотранспорта и спецтехники для нужд Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ»

    Поставка автотранспорта и спецтехники для нужд Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора JCB-JC 160W колесный или аналогаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401573419

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автотранспорта и спецтехники для нужд Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2014 19:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание №2

    Техническое задание №9

    Закупочная документация

    Техническое задание №18

    Техническое задание №27

    Техническое задание №19

    Техническое задание №20

    Техническое задание №14

    Техническое задание №10

    Техническое задание №4

    Техническое задание №5

    Техническое задание №16

    Техническое задание №6

    Техническое задание №13

    Техническое задание №7

    Техническое задание №15

    Техническое задание №11

    Техническое задание №26

    Техническое задание №3

    Техническое задание №12

    Техническое задание №8

    Техническое задание №1

    Изменения в извещении

    Техническое задание №17

    Техническое задание №23

    Техническое задание №24

    Техническое задание №25

    Изменения в извещении

    Техническое задание №21

    Техническое задание №22

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 514-02-11 доб. 4186

    Факс

    +7 495 514-02-11

    Адрес электронной почты

    a.bazlov@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Базлов Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Закупки и тендеры Автомобили легковые

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные грузовые

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные специального назначения

    Закупки и тендеры Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы

    Ключевые слова:

    автобусы, транспорт, шасси, кран

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комбинированной каналопромывочной машины Moro SVH11E на шасси Iveco, объем цистерны-11 350, производительность по всасыванию-1 700куб. м/час, производительность полива под давлением-290 л./мин с системой обогрева высоконапорного оборудования или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комбинированной каналопромывочной машины Moro SVH11E на шасси Iveco, объем цистерны-11 350, производительность по всасыванию-1 700куб. м/час, производительность полива под давлением-290 л./мин с системой обогрева высоконапорного оборудования или аналогаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка комбинированной каналопромывочной машины Moro SVH11E на шасси Iveco, объем цистерны-11 350, производительность по всасыванию-1 700куб. м/час, производительность полива под давлением-290 л./мин с системой обогрева высоконапорного оборудования или аналогаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка комбинированной каналопромывочной машины Moro SVH11E на шасси Iveco, объем цистерны-11 350, производительность по всасыванию-1 700куб. м/час, производительность полива под давлением-290 л./мин с системой обогрева высоконапорного оборудования или аналогаМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка комбинированной каналопромывочной машины Moro SVH11E на шасси Iveco, объем цистерны-11 350, производительность по всасыванию-1 700куб. м/час, производительность полива под давлением-290 л./мин с системой обогрева высоконапорного оборудования или аналогаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комбинированной каналопромывочной машины Moro SVH11E на шасси Iveco, объем цистерны-11 350, производительность по всасыванию-1 700куб. м/час, производительность полива под давлением-290 л./мин с системой обогрева высоконапорного оборудования или аналога

    Начальная цена

    17 550 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Барнаул, ул. Власихинская, д.49Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.5

    Производство автомобилей специального назначения

    Документация лота

    Техническое задание №1

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комбинированная каналопромывочная машина Moro SVH11E на шасси Iveco, объем цистерны-11 350, производительность по всасыванию-1 700куб. м/час, производительность полива под давлением-290 л./мин с системой обогрева высоконапорного оборудования или аналог"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка автокрана КС 35714К-3 или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автокрана КС 35714К-3 или аналогаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автокрана КС 35714К-3 или аналогаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автокрана КС 35714К-3 или аналогаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автокрана КС 35714К-3 или аналогаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автокрана КС 35714К-3 или аналога

    Начальная цена

    3 700 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д.90Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.5

    Производство автомобилей специального назначения

    Документация лота

    Техническое задание №2

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автокран КС 35714К-3 или аналог"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Поставка автомобиля ГАЗель NEXT автобусы 19 мест. или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля ГАЗель NEXT автобусы 19 мест. или аналогаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля ГАЗель NEXT автобусы 19 мест. или аналогаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗель NEXT автобусы 19 мест. или аналогаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗель NEXT автобусы 19 мест. или аналогаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля ГАЗель NEXT автобусы 19 мест. или аналога

    Начальная цена

    2 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д.90Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.3

    Производство автобусов и троллейбусов

    Документация лота

    Техническое задание №3

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗель NEXT автобусы 19 мест. или аналог"

    Кол-во: 2

    Лот 4

    Поставка автомобиля ГАЗ 3309 (передвижная автомастерская) или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля ГАЗ 3309 (передвижная автомастерская) или аналогаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля ГАЗ 3309 (передвижная автомастерская) или аналогаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗ 3309 (передвижная автомастерская) или аналогаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗ 3309 (передвижная автомастерская) или аналогаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля ГАЗ 3309 (передвижная автомастерская) или аналога

    Начальная цена

    1 012 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д.90Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.4

    Производство грузовых автомобилей

    Документация лота

    Техническое задание №4

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ 3309 (передвижная автомастерская) или аналог"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Поставка автомастерской на базе ISUZU NPR 75LK

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомастерской на базе ISUZU NPR 75LKМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомастерской на базе ISUZU NPR 75LKМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомастерской на базе ISUZU NPR 75LKМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомастерской на базе ISUZU NPR 75LKМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомастерской на базе ISUZU NPR 75LK

    Начальная цена

    42 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    20

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.5

    Производство автомобилей специального назначения

    Документация лота

    Техническое задание №5

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомастерская на базе ISUZU NPR 75LK или аналог"

    Кол-во: 20

    Лот 6

    Поставка автомобиля ГАЗель Next "Фермер" или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля ГАЗель Next "Фермер" или аналогаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля ГАЗель Next "Фермер" или аналогаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗель Next "Фермер" или аналогаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗель Next "Фермер" или аналогаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля ГАЗель Next "Фермер" или аналога

    Начальная цена

    1 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.4

    Производство грузовых автомобилей

    Документация лота

    Техническое задание №6

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗель Next "Фермер" или аналог"

    Кол-во: 2

    Лот 7

    Поставка фургона на базе ГАЗель 2705-364 или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фургона на базе ГАЗель 2705-364 или аналогаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка фургона на базе ГАЗель 2705-364 или аналогаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка фургона на базе ГАЗель 2705-364 или аналогаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка фургона на базе ГАЗель 2705-364 или аналогаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фургона на базе ГАЗель 2705-364 или аналога

    Начальная цена

    4 980 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    6

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требований закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.2

    Производство легковых автомобилей

    Документация лота

    Техническое задание №7

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фургон на базе ГАЗель 2705-364 или аналог"

    Кол-во: 6

    Лот 8

    Поставка автомобиля ГАЗ 27055 (с ГБО) или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля ГАЗ 27055 (с ГБО) или аналогаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля ГАЗ 27055 (с ГБО) или аналогаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗ 27055 (с ГБО) или аналогаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗ 27055 (с ГБО) или аналогаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля ГАЗ 27055 (с ГБО) или аналога

    Начальная цена

    1 340 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.2

    Производство легковых автомобилей

    Документация лота

    Техническое задание №8

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ 27055 (с ГБО) или аналог"

    Кол-во: 2

    Лот 9

    Поставка автомобиля КАМАЗ – 65115 или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля КАМАЗ – 65115 или аналогаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля КАМАЗ – 65115 или аналогаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля КАМАЗ – 65115 или аналогаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля КАМАЗ – 65115 или аналогаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля КАМАЗ – 65115 или аналога

    Начальная цена

    5 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.4

    Производство грузовых автомобилей

    Документация лота

    Техническое задание №9

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАМАЗ – 65115 или аналог"

    Кол-во: 2

    Лот 10

    Поставка крана-манипулятора ISUZU NPR 75LK с КМУ Unic 374 г/п 3,0 тн. или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка крана-манипулятора ISUZU NPR 75LK с КМУ Unic 374 г/п 3,0 тн. или аналогаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка крана-манипулятора ISUZU NPR 75LK с КМУ Unic 374 г/п 3,0 тн. или аналогаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка крана-манипулятора ISUZU NPR 75LK с КМУ Unic 374 г/п 3,0 тн. или аналогаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка крана-манипулятора ISUZU NPR 75LK с КМУ Unic 374 г/п 3,0 тн. или аналогаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка крана-манипулятора ISUZU NPR 75LK с КМУ Unic 374 г/п 3,0 тн. или аналога

    Начальная цена

    5 420 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.5

    Производство автомобилей специального назначения

    Документация лота

    Техническое задание №10

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран-манипулятор ISUZU NPR 75LK с КМУ Unic 374 г/п 3,0 тн. или аналог"

    Кол-во: 2

    Лот 11

    Поставка автомобиля лаборатории или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля лаборатории или аналогаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля лаборатории или аналогаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля лаборатории или аналогаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля лаборатории или аналогаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля лаборатории или аналога

    Начальная цена

    2 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.5

    Производство автомобилей специального назначения

    Документация лота

    Техническое задание №11

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль лаборатория или аналог"

    Кол-во: 1

    Лот 12

    Поставка автомобиля с манипулятором Хундай HD-78 или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля с манипулятором Хундай HD-78 или аналога Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля с манипулятором Хундай HD-78 или аналога Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля с манипулятором Хундай HD-78 или аналога Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля с манипулятором Хундай HD-78 или аналога Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля с манипулятором Хундай HD-78 или аналога

    Начальная цена

    3 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тверь. ул. Ротмистрова 28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.5

    Производство автомобилей специального назначения

    Документация лота

    Техническое задание №12

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль с манипулятором Хундай HD-78 или аналог "

    Кол-во: 1

    Лот 13

    Поставка автомобиля ГАЗ 2705 или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля ГАЗ 2705 или аналога Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля ГАЗ 2705 или аналога Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗ 2705 или аналога Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗ 2705 или аналога Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля ГАЗ 2705 или аналога

    Начальная цена

    1 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург ул. Потехина д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.3

    Производство автобусов и троллейбусов

    Документация лота

    Техническое задание №13

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль ГАЗ 2705 или аналог "

    Кол-во: 1

    Лот 14

    Поставка автомобиля ГАЗ 330253 2.9 МТ или аналога (в лизинг)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля ГАЗ 330253 2.9 МТ или аналога (в лизинг)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля ГАЗ 330253 2.9 МТ или аналога (в лизинг)Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗ 330253 2.9 МТ или аналога (в лизинг)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗ 330253 2.9 МТ или аналога (в лизинг)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля ГАЗ 330253 2.9 МТ или аналога (в лизинг)

    Начальная цена

    710 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тюмень, ул. 30 лет Победы 31Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.3

    Производство автобусов и троллейбусов

    Документация лота

    Техническое задание №14

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль ГАЗ 330253 2.9 МТ или аналог "

    Кол-во: 1

    Лот 15

    Поставка экскаватора DOOSAN Solar 180W-V или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора DOOSAN Solar 180W-V или аналогаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка экскаватора DOOSAN Solar 180W-V или аналогаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора DOOSAN Solar 180W-V или аналогаМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора DOOSAN Solar 180W-V или аналогаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экскаватора DOOSAN Solar 180W-V или аналога

    Начальная цена

    6 386 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Барнаул, ул. Власихинская, 49Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.52

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    Техническое задание №15

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экскаватор DOOSAN Solar 180W-V или аналог "

    Кол-во: 1

    Лот 16

    Поставка экскаватора CASE-695 ST или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора CASE-695 ST или аналога Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка экскаватора CASE-695 ST или аналога Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора CASE-695 ST или аналога Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора CASE-695 ST или аналога Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экскаватора CASE-695 ST или аналога

    Начальная цена

    4 857 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Барнаул ул. Власихинская 50Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.52

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    Техническое задание №16

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экскаватор CASE-695 ST или аналог "

    Кол-во: 1

    Лот 17

    Поставка мини экскаватора JCB - 8025 ZTS или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мини экскаватора JCB - 8025 ZTS или аналога Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка мини экскаватора JCB - 8025 ZTS или аналога Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка мини экскаватора JCB - 8025 ZTS или аналога Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка мини экскаватора JCB - 8025 ZTS или аналога Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мини экскаватора JCB - 8025 ZTS или аналога

    Начальная цена

    1 980 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Краснодар, ул. Каляева, 198Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.52

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    Техническое задание №17

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мини экскаватор JCB - 8025 ZTS или аналог "

    Кол-во: 1

    Лот 18

    Поставка экскаватора JSB 3 CX (с гидро молотом) или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора JSB 3 CX (с гидро молотом) или аналога Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка экскаватора JSB 3 CX (с гидро молотом) или аналога Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора JSB 3 CX (с гидро молотом) или аналога Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора JSB 3 CX (с гидро молотом) или аналога Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экскаватора JSB 3 CX (с гидро молотом) или аналога

    Начальная цена

    4 248 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Краснодар, ул. Каляева, 198Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.52

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    Техническое задание №18

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экскаватор JSB 3 CX ( с гидро молотом) или аналог "

    Кол-во: 1

    Лот 19

    Поставка экскаватора JCB - 3CX или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора JCB - 3CX или аналога Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка экскаватора JCB - 3CX или аналога Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора JCB - 3CX или аналога Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора JCB - 3CX или аналога Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экскаватора JCB - 3CX или аналога

    Начальная цена

    8 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.52

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    Техническое задание №19

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экскаватор JCB - 3CX или аналог "

    Кол-во: 2

    Лот 20

    Поставка экскаватора JCB-JC 160W колесный или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора JCB-JC 160W колесный или аналогаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка экскаватора JCB-JC 160W колесный или аналогаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора JCB-JC 160W колесный или аналогаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора JCB-JC 160W колесный или аналогаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экскаватора JCB-JC 160W колесный или аналога

    Начальная цена

    17 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.52

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    Техническое задание №20

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экскаватор JCB-JC 160W колесный или аналог"

    Кол-во: 3

    Лот 21

    Поставка экскаватора JCB - 3CX с гидр молотом или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора JCB - 3CX с гидр молотом или аналогаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка экскаватора JCB - 3CX с гидр молотом или аналогаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора JCB - 3CX с гидр молотом или аналогаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора JCB - 3CX с гидр молотом или аналогаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экскаватора JCB - 3CX с гидр молотом или аналога

    Начальная цена

    12 412 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требований закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.52

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    Техническое задание №21

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экскаватор JCB - 3CX с гидр молотом или аналог"

    Кол-во: 3

    Лот 22

    Поставка установки компрессорной передвижной КВ-12/10П (двиг. DEUTZ) или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки компрессорной передвижной КВ-12/10П (двиг. DEUTZ) или аналогаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка установки компрессорной передвижной КВ-12/10П (двиг. DEUTZ) или аналогаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка установки компрессорной передвижной КВ-12/10П (двиг. DEUTZ) или аналогаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка установки компрессорной передвижной КВ-12/10П (двиг. DEUTZ) или аналогаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка установки компрессорной передвижной КВ-12/10П (двиг. DEUTZ) или аналога

    Начальная цена

    2 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требований закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.52

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    Техническое задание №22

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка компрессорная передвижная КВ-12/10П (двиг. DEUTZ) или аналог"

    Кол-во: 2

    Лот 23

    Поставка трала для транспортировки установки ГНБ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трала для транспортировки установки ГНБ Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка трала для транспортировки установки ГНБ Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка трала для транспортировки установки ГНБ Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка трала для транспортировки установки ГНБ Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трала для транспортировки установки ГНБ

    Начальная цена

    867 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требований закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.20

    Производство автомобильных кузовов; производство прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта

    Документация лота

    Техническое задание №23

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трал для транспортировки установки ГНБ "

    Кол-во: 1

    Лот 24

    Поставка низкорамного полуприцепа "946624-10" или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка низкорамного полуприцепа "946624-10" или аналогаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка низкорамного полуприцепа "946624-10" или аналогаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка низкорамного полуприцепа "946624-10" или аналогаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка низкорамного полуприцепа "946624-10" или аналогаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка низкорамного полуприцепа "946624-10" или аналога

    Начальная цена

    1 290 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    644013, город Омск, ул. Каховского,3 корп.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требований закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.20

    Производство автомобильных кузовов; производство прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта

    Документация лота

    Техническое задание №24

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Низкорамный полуприцеп "946624-10" или аналог"

    Кол-во: 1

    Лот 25

    Поставка прицепа самосвального 2-ПТС-4,5 или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прицепа самосвального 2-ПТС-4,5 или аналогаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка прицепа самосвального 2-ПТС-4,5 или аналогаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка прицепа самосвального 2-ПТС-4,5 или аналогаМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка прицепа самосвального 2-ПТС-4,5 или аналогаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прицепа самосвального 2-ПТС-4,5 или аналога

    Начальная цена

    450 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тверь. ул. Ротмистрова 28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требований закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.20

    Производство автомобильных кузовов; производство прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта

    Документация лота

    Техническое задание №25

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прицеп самосвальный 2-ПТС-4,5 или аналог"

    Кол-во: 2

    Лот 26

    Поставка экскаватора-погрузчика JCB 3CX14M2WM или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора-погрузчика JCB 3CX14M2WM или аналога Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка экскаватора-погрузчика JCB 3CX14M2WM или аналога Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора-погрузчика JCB 3CX14M2WM или аналога Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора-погрузчика JCB 3CX14M2WM или аналога Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экскаватора-погрузчика JCB 3CX14M2WM или аналога

    Начальная цена

    3 540 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тюмень, ул. 30 лет Победы 31Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требований закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.52

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    Техническое задание №26

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экскаватор-погрузчик JCB 3CX14M2WM или аналог "

    Кол-во: 1

    Лот 27

    Поставка установки горизонтального направленного бурения Vermeer Corporation USA D24x40 серии II NAVIGATOR или аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки горизонтального направленного бурения Vermeer Corporation USA D24x40 серии II NAVIGATOR или аналога Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка установки горизонтального направленного бурения Vermeer Corporation USA D24x40 серии II NAVIGATOR или аналога Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка установки горизонтального направленного бурения Vermeer Corporation USA D24x40 серии II NAVIGATOR или аналога Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка установки горизонтального направленного бурения Vermeer Corporation USA D24x40 серии II NAVIGATOR или аналога Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка установки горизонтального направленного бурения Vermeer Corporation USA D24x40 серии II NAVIGATOR или аналога

    Начальная цена

    18 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требований закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.52

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    Техническое задание №27

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка горизонтального направленного бурения Vermeer Corporation USA D24x40 серии II NAVIGATOR или аналог "

    Кол-во: 1

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