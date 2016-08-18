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Номер извещения
31401573419
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автотранспорта и спецтехники для нужд Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2014 19:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 4186
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
a.bazlov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Базлов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка комбинированной каналопромывочной машины Moro SVH11E на шасси Iveco, объем цистерны-11 350, производительность по всасыванию-1 700куб. м/час, производительность полива под давлением-290 л./мин с системой обогрева высоконапорного оборудования или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комбинированной каналопромывочной машины Moro SVH11E на шасси Iveco, объем цистерны-11 350, производительность по всасыванию-1 700куб. м/час, производительность полива под давлением-290 л./мин с системой обогрева высоконапорного оборудования или аналогаМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка комбинированной каналопромывочной машины Moro SVH11E на шасси Iveco, объем цистерны-11 350, производительность по всасыванию-1 700куб. м/час, производительность полива под давлением-290 л./мин с системой обогрева высоконапорного оборудования или аналогаМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка комбинированной каналопромывочной машины Moro SVH11E на шасси Iveco, объем цистерны-11 350, производительность по всасыванию-1 700куб. м/час, производительность полива под давлением-290 л./мин с системой обогрева высоконапорного оборудования или аналогаМосква
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка комбинированной каналопромывочной машины Moro SVH11E на шасси Iveco, объем цистерны-11 350, производительность по всасыванию-1 700куб. м/час, производительность полива под давлением-290 л./мин с системой обогрева высоконапорного оборудования или аналогаМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комбинированной каналопромывочной машины Moro SVH11E на шасси Iveco, объем цистерны-11 350, производительность по всасыванию-1 700куб. м/час, производительность полива под давлением-290 л./мин с системой обогрева высоконапорного оборудования или аналога
Начальная цена
17 550 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Барнаул, ул. Власихинская, д.49Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
34.10.5
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка автокрана КС 35714К-3 или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автокрана КС 35714К-3 или аналогаМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автокрана КС 35714К-3 или аналогаМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автокрана КС 35714К-3 или аналогаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автокрана КС 35714К-3 или аналога
Начальная цена
3 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д.90Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
34.10.5
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка автомобиля ГАЗель NEXT автобусы 19 мест. или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля ГАЗель NEXT автобусы 19 мест. или аналогаМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля ГАЗель NEXT автобусы 19 мест. или аналогаМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗель NEXT автобусы 19 мест. или аналогаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля ГАЗель NEXT автобусы 19 мест. или аналога
Начальная цена
2 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д.90Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
34.10.3
Документация лота
Кол-во: 2
Поставка автомобиля ГАЗ 3309 (передвижная автомастерская) или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля ГАЗ 3309 (передвижная автомастерская) или аналогаМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля ГАЗ 3309 (передвижная автомастерская) или аналогаМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗ 3309 (передвижная автомастерская) или аналогаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля ГАЗ 3309 (передвижная автомастерская) или аналога
Начальная цена
1 012 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д.90Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
34.10.4
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка автомастерской на базе ISUZU NPR 75LK
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомастерской на базе ISUZU NPR 75LKМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомастерской на базе ISUZU NPR 75LKМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомастерской на базе ISUZU NPR 75LKМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомастерской на базе ISUZU NPR 75LK
Начальная цена
42 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
34.10.5
Документация лота
Кол-во: 20
Поставка автомобиля ГАЗель Next "Фермер" или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля ГАЗель Next "Фермер" или аналогаМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля ГАЗель Next "Фермер" или аналогаМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗель Next "Фермер" или аналогаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля ГАЗель Next "Фермер" или аналога
Начальная цена
1 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
34.10.4
Документация лота
Кол-во: 2
Поставка фургона на базе ГАЗель 2705-364 или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фургона на базе ГАЗель 2705-364 или аналогаМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка фургона на базе ГАЗель 2705-364 или аналогаМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка фургона на базе ГАЗель 2705-364 или аналогаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фургона на базе ГАЗель 2705-364 или аналога
Начальная цена
4 980 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
34.10.2
Документация лота
Кол-во: 6
Поставка автомобиля ГАЗ 27055 (с ГБО) или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля ГАЗ 27055 (с ГБО) или аналогаМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля ГАЗ 27055 (с ГБО) или аналогаМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗ 27055 (с ГБО) или аналогаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля ГАЗ 27055 (с ГБО) или аналога
Начальная цена
1 340 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
34.10.2
Документация лота
Кол-во: 2
Поставка автомобиля КАМАЗ – 65115 или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля КАМАЗ – 65115 или аналогаМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля КАМАЗ – 65115 или аналогаМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля КАМАЗ – 65115 или аналогаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля КАМАЗ – 65115 или аналога
Начальная цена
5 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
34.10.4
Документация лота
Кол-во: 2
Поставка крана-манипулятора ISUZU NPR 75LK с КМУ Unic 374 г/п 3,0 тн. или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка крана-манипулятора ISUZU NPR 75LK с КМУ Unic 374 г/п 3,0 тн. или аналогаМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка крана-манипулятора ISUZU NPR 75LK с КМУ Unic 374 г/п 3,0 тн. или аналогаМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка крана-манипулятора ISUZU NPR 75LK с КМУ Unic 374 г/п 3,0 тн. или аналогаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка крана-манипулятора ISUZU NPR 75LK с КМУ Unic 374 г/п 3,0 тн. или аналога
Начальная цена
5 420 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
34.10.5
Документация лота
Кол-во: 2
Поставка автомобиля лаборатории или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля лаборатории или аналогаМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля лаборатории или аналогаМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля лаборатории или аналогаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля лаборатории или аналога
Начальная цена
2 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
34.10.5
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка автомобиля с манипулятором Хундай HD-78 или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля с манипулятором Хундай HD-78 или аналога Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля с манипулятором Хундай HD-78 или аналога Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля с манипулятором Хундай HD-78 или аналога Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля с манипулятором Хундай HD-78 или аналога
Начальная цена
3 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тверь. ул. Ротмистрова 28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Тверь Водоканал
Все закупки и тендеры Тверь Водоканал
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Отсутствуют
34.10.5
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка автомобиля ГАЗ 2705 или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля ГАЗ 2705 или аналога Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля ГАЗ 2705 или аналога Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗ 2705 или аналога Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля ГАЗ 2705 или аналога
Начальная цена
1 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург ул. Потехина д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Отсутствуют
34.10.3
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка автомобиля ГАЗ 330253 2.9 МТ или аналога (в лизинг)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля ГАЗ 330253 2.9 МТ или аналога (в лизинг)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля ГАЗ 330253 2.9 МТ или аналога (в лизинг)Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗ 330253 2.9 МТ или аналога (в лизинг)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля ГАЗ 330253 2.9 МТ или аналога (в лизинг)
Начальная цена
710 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы 31Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
34.10.3
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка экскаватора DOOSAN Solar 180W-V или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора DOOSAN Solar 180W-V или аналогаМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка экскаватора DOOSAN Solar 180W-V или аналогаМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора DOOSAN Solar 180W-V или аналогаМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка экскаватора DOOSAN Solar 180W-V или аналога
Начальная цена
6 386 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Барнаул, ул. Власихинская, 49Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
29.52
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка экскаватора CASE-695 ST или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора CASE-695 ST или аналога Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка экскаватора CASE-695 ST или аналога Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора CASE-695 ST или аналога Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка экскаватора CASE-695 ST или аналога
Начальная цена
4 857 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Барнаул ул. Власихинская 50Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
29.52
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка мини экскаватора JCB - 8025 ZTS или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мини экскаватора JCB - 8025 ZTS или аналога Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка мини экскаватора JCB - 8025 ZTS или аналога Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка мини экскаватора JCB - 8025 ZTS или аналога Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мини экскаватора JCB - 8025 ZTS или аналога
Начальная цена
1 980 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Краснодар, ул. Каляева, 198Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Отсутствуют
29.52
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка экскаватора JSB 3 CX (с гидро молотом) или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора JSB 3 CX (с гидро молотом) или аналога Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка экскаватора JSB 3 CX (с гидро молотом) или аналога Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора JSB 3 CX (с гидро молотом) или аналога Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка экскаватора JSB 3 CX (с гидро молотом) или аналога
Начальная цена
4 248 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Краснодар, ул. Каляева, 198Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Отсутствуют
29.52
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка экскаватора JCB - 3CX или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора JCB - 3CX или аналога Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка экскаватора JCB - 3CX или аналога Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора JCB - 3CX или аналога Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка экскаватора JCB - 3CX или аналога
Начальная цена
8 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
29.52
Документация лота
Кол-во: 2
Поставка экскаватора JCB-JC 160W колесный или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора JCB-JC 160W колесный или аналогаМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка экскаватора JCB-JC 160W колесный или аналогаМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора JCB-JC 160W колесный или аналогаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка экскаватора JCB-JC 160W колесный или аналога
Начальная цена
17 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
29.52
Документация лота
Кол-во: 3
Поставка экскаватора JCB - 3CX с гидр молотом или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора JCB - 3CX с гидр молотом или аналогаМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка экскаватора JCB - 3CX с гидр молотом или аналогаМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора JCB - 3CX с гидр молотом или аналогаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка экскаватора JCB - 3CX с гидр молотом или аналога
Начальная цена
12 412 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
29.52
Документация лота
Кол-во: 3
Поставка установки компрессорной передвижной КВ-12/10П (двиг. DEUTZ) или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки компрессорной передвижной КВ-12/10П (двиг. DEUTZ) или аналогаМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка установки компрессорной передвижной КВ-12/10П (двиг. DEUTZ) или аналогаМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка установки компрессорной передвижной КВ-12/10П (двиг. DEUTZ) или аналогаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка установки компрессорной передвижной КВ-12/10П (двиг. DEUTZ) или аналога
Начальная цена
2 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
29.52
Документация лота
Кол-во: 2
Поставка трала для транспортировки установки ГНБ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трала для транспортировки установки ГНБ Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка трала для транспортировки установки ГНБ Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка трала для транспортировки установки ГНБ Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трала для транспортировки установки ГНБ
Начальная цена
867 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
34.20
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка низкорамного полуприцепа "946624-10" или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка низкорамного полуприцепа "946624-10" или аналогаМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка низкорамного полуприцепа "946624-10" или аналогаМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка низкорамного полуприцепа "946624-10" или аналогаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка низкорамного полуприцепа "946624-10" или аналога
Начальная цена
1 290 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
644013, город Омск, ул. Каховского,3 корп.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
34.20
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка прицепа самосвального 2-ПТС-4,5 или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прицепа самосвального 2-ПТС-4,5 или аналогаМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка прицепа самосвального 2-ПТС-4,5 или аналогаМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка прицепа самосвального 2-ПТС-4,5 или аналогаМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка прицепа самосвального 2-ПТС-4,5 или аналога
Начальная цена
450 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тверь. ул. Ротмистрова 28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Тверь Водоканал
Все закупки и тендеры Тверь Водоканал
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Отсутствуют
34.20
Документация лота
Кол-во: 2
Поставка экскаватора-погрузчика JCB 3CX14M2WM или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора-погрузчика JCB 3CX14M2WM или аналога Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка экскаватора-погрузчика JCB 3CX14M2WM или аналога Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора-погрузчика JCB 3CX14M2WM или аналога Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка экскаватора-погрузчика JCB 3CX14M2WM или аналога
Начальная цена
3 540 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы 31Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
29.52
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка установки горизонтального направленного бурения Vermeer Corporation USA D24x40 серии II NAVIGATOR или аналога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 11:00 GMT +315.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401573419Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки горизонтального направленного бурения Vermeer Corporation USA D24x40 серии II NAVIGATOR или аналога Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401573419Дата и время вскрытия заявок Поставка установки горизонтального направленного бурения Vermeer Corporation USA D24x40 серии II NAVIGATOR или аналога Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401573419Подведение итогов не позднее Поставка установки горизонтального направленного бурения Vermeer Corporation USA D24x40 серии II NAVIGATOR или аналога Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка установки горизонтального направленного бурения Vermeer Corporation USA D24x40 серии II NAVIGATOR или аналога
Начальная цена
18 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, 90Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
29.52
Документация лота
Кол-во: 1
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