Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

По настоящему договору осуществляется 50-процентная предоплата поставляемой Продукции. Окончательная оплата Продукции производится в течение 20 рабочих дней после получения Покупателем Продукции и оригинала счета на оплату.Срок изготовления и поставки не позднее 30 мая 2015 года