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    Главная / Торги / Поставка трубы полиэтиленовой для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Поставка трубы полиэтиленовой для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401567646Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы полиэтиленовой и фитингов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401567646

    Уникальный номер закупки

    380/2014, 389/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубы полиэтиленовой для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2014 14:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1340

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    o.fomina@omskvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фомина Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Омска/

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы полиэтиленовой и фитингов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2014 10:00 GMT +309.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401567646Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы полиэтиленовой и фитингов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2014 10:0009.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401567646Дата и время вскрытия заявок Поставка трубы полиэтиленовой и фитингов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/

    Подведение итогов не позднее

    24.10.2014 14:0024.10.2014 14:0024.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401567646Подведение итогов не позднее Поставка трубы полиэтиленовой и фитингов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201424.10.2014 14:0024.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401567646Подведение итогов не позднее Поставка трубы полиэтиленовой и фитингов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы полиэтиленовой и фитингов для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    343 934,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки: склад Заказчика по адресу 644013, г.Омск, ул. Каховская, 3, корпус 2, Центральный склад ОАО "ОмскВодоканал".Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Закупочной документации).Срок поставки: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней с момента поставки продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.24

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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