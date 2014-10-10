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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку канализационных погружных насосных агрегатов горизонтального сухого монтажа степенью защиты IP 68 нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку канализационных погружных насосных агрегатов горизонтального сухого монтажа степенью защиты IP 68 нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2014 08:0010.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401568240Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канализационных погружных насосных агрегатов горизонтального сухого монтажа степенью защиты IP 68 нужд ООО «Оренбург Водоканал».г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401568240

    Уникальный номер закупки

    25

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку канализационных погружных насосных агрегатов горизонтального сухого монтажа степенью защиты IP 68 нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2014 15:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение 2 Проект договора

    Приложение 1 Техническое задание

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    g.rudenko@oren-vodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Руденко Георгий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канализационных погружных насосных агрегатов горизонтального сухого монтажа степенью защиты IP 68 нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2014 08:00 GMT +310.10.2014 08:0010.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401568240Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канализационных погружных насосных агрегатов горизонтального сухого монтажа степенью защиты IP 68 нужд ООО «Оренбург Водоканал».г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4

    Дата и время вскрытия заявок

    10.10.2014 08:0010.10.2014 08:0010.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401568240Дата и время вскрытия заявок Поставка канализационных погружных насосных агрегатов горизонтального сухого монтажа степенью защиты IP 68 нужд ООО «Оренбург Водоканал».г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4

    Подведение итогов не позднее

    24.10.2014 09:0024.10.2014 09:0024.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401568240Подведение итогов не позднее Поставка канализационных погружных насосных агрегатов горизонтального сухого монтажа степенью защиты IP 68 нужд ООО «Оренбург Водоканал».г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201424.10.2014 09:0024.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401568240Подведение итогов не позднее Поставка канализационных погружных насосных агрегатов горизонтального сухого монтажа степенью защиты IP 68 нужд ООО «Оренбург Водоканал».г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канализационных погружных насосных агрегатов горизонтального сухого монтажа степенью защиты IP 68 нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Начальная цена

    7 380 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.54.2

    Оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием

    Документация лота

    Приложение 2 Проект договора

    29.09.2016

    Приложение 1 Техническое задание

    29.09.2016

    Закупочная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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