Выполнение комплекса отделочных работ на объекте «Многофункциональный комплекс делового центра с жилыми резиденциями (апартаментами) и подземной автостоянкой (паркингом) по ул. Б.Ельцина-ул.Боевых дружин в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга - «Башня «Исеть» лот 5: этажи 41 ÷ 52, крышная котельная

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП410036 Уникальный номер закупки Т-000000199(2384-2389) Номер закупки Наименование закупки Выполнение комплекса отделочных работ на объекте «Многофункциональный комплекс делового центра с жилыми резиденциями (апартаментами) и подземной автостоянкой (паркингом) по ул. Б.Ельцина-ул.Боевых дружин в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга - «Башня «Исеть» лот 5: этажи 41 ÷ 52, крышная котельная Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственонстью УГМК-Холдинг

Все закупки и тендеры УГМК-Холдинг Юридический адрес 624091, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Ленина, 1 Почтовый адрес 624091, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Ленина, 1 Контактный телефон +7 34368 9-64-58 Факс +7 34368 9-64-58 Адрес электронной почты d.akulin@ugmk.com Ф.И.О. контактного лица Акулин Денис Владимирович Место рассмотрения предложений Верхняя Пышма Закупки и тендеры Свердловская область Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru