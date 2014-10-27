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Номер извещения
ГП410037
Уникальный номер закупки
Т-000000199(2384-2389)
Наименование закупки
Выполнение комплекса отделочных работ на объекте «Многофункциональный комплекс делового центра с жилыми резиденциями (апартаментами) и подземной автостоянкой (паркингом) по ул. Б.Ельцина-ул.Боевых дружин в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга - «Башня «Исеть» лот 4: этажи 33 ÷ 40
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624091, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Ленина, 1
Почтовый адрес
624091, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Ленина, 1
Контактный телефон
+7 34368 9-64-58
Факс
+7 34368 9-64-58
Адрес электронной почты
d.akulin@ugmk.com
Ф.И.О. контактного лица
Акулин Денис Владимирович
Место рассмотрения предложений
Верхняя Пышма
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Выполнение комплекса отделочных работ на объекте «Многофункциональный комплекс делового центра с жилыми резиденциями (апартаментами) и подземной автостоянкой (паркингом) по ул. Б.Ельцина-ул.Боевых дружин в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга - «Башня «Исеть» лот 4: этажи 33 ÷ 40
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 15:00 GMT +327.10.2014 15:0027.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410037Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса отделочных работ на объекте «Многофункциональный комплекс делового центра с жилыми резиденциями (апартаментами) и подземной автостоянкой (паркингом) по ул. Б.Ельцина-ул.Боевых дружин в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга - «Башня «Исеть» лот 4: этажи 33 ÷ 40Верхняя Пышма
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 15:0027.10.2014 15:0027.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410037Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса отделочных работ на объекте «Многофункциональный комплекс делового центра с жилыми резиденциями (апартаментами) и подземной автостоянкой (паркингом) по ул. Б.Ельцина-ул.Боевых дружин в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга - «Башня «Исеть» лот 4: этажи 33 ÷ 40Верхняя Пышма
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 16:0031.12.2014 16:0031.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410037Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса отделочных работ на объекте «Многофункциональный комплекс делового центра с жилыми резиденциями (апартаментами) и подземной автостоянкой (паркингом) по ул. Б.Ельцина-ул.Боевых дружин в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга - «Башня «Исеть» лот 4: этажи 33 ÷ 40Верхняя Пышма
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
31.12.201431.12.2014 16:0031.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410037Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса отделочных работ на объекте «Многофункциональный комплекс делового центра с жилыми резиденциями (апартаментами) и подземной автостоянкой (паркингом) по ул. Б.Ельцина-ул.Боевых дружин в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга - «Башня «Исеть» лот 4: этажи 33 ÷ 40Верхняя Пышма
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса отделочных работ на объекте «Многофункциональный комплекс делового центра с жилыми резиденциями (апартаментами) и подземной автостоянкой (паркингом) по ул. Б.Ельцина-ул.Боевых дружин в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга - «Башня «Исеть» лот 4: этажи 33 ÷ 40
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствие с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УГМК-Холдинг
Все закупки и тендеры УГМК-Холдинг
Адрес местонахождения
624091, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Ленина, 1
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов